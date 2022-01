GF Vip, testa a testa fino alla fine: arriva il risultato che non ti aspetti

Al GF Vip prima della diretta con Alfonso Signorini su canale 5 è arrivato il testa a testa che non ti aspetti.

Il GF Vip è pronto a tornare sul piccolo schermo degli italiani per il primo appuntamento della settimana con Alfonso Signorini su canale 5. Questa sera il conduttore, ad oltre ad indagare sulle dinamiche nata tra i concorrenti durante il corso di questi giorni, avrà l’arduo compito di comunicare loro il verdetto del televoto.

In questi giorni i telespettatori hanno dovuto scegliere chi salvare dai concorrenti in nomination. Tra questi quello che verrà eletto come il loro preferito dovrà condannare uno dei suoi compagni di viaggio che andrà direttamente in nomination per la puntata di venerdì con il rischio di abbandonare il programma in maniera definitiva.

Per sapere il verdetto del pubblico del piccolo schermo, bisognerà aspettare la puntata ma la curiosità è davvero tanta così abbiamo lanciato un sondaggio sul televoto al GF Vip chiedendo ai nostri lettori di rivelarci la loro preferenza.

GF Vip televoto: il pari merito che non ti aspetti prima della diretta

I risultati non si sono di certo fatti attendere, ma prima di rivelarvi che cosa hanno scelto i nostri lettori, è opportuno fare alche importanti precisazioni a riguardo. La prima è che il risultato ottenuto dal nostro sondaggio non ha alcuna valenza alla fine del programma in quanto l’unico risultato concreto e valido è quello che comunicherà Alfonso Signorini durante il corso della diretta.

Le varie posizioni, tra l’altro, sono state stilate in base ad una media dei voti ricevuti ed in fondo a questo articolo trovare le relative percentuali. Detto questo scopriamo insieme chi è il preferito dei nostri lettori e chi invece non ha fatto breccia nel loro cuore.

Al primo posto si trova l’ultimo concorrente nella casa più spiata d’Italia che nonostante non prenda parte alle dinamiche del gioco, ha conquistato tutti con la sua pacatezza ed educazione. Ovviamente stiamo parlando di Kabir Bedi, che ancora una volta si è rivelato essere il preferito del pubblico.

Il secondo posto, invece, è formato da un pari merito. Risultato che probabilmente nessuno si sarebbe mai aspettato di vedere perché troviamo la storica concorrente, e protagonista indiscussa di quest’edizione, Soleil Sorge affiancata da Federica Calemme.

La prima, oltre ad un folto numero di fedeli sostenitori, vanta anche un numero non indifferenti di detrattori, mentre la nuova concorrente, nonostante faccia parte del programma da qualche tempo, non è ancora riuscita ad aprirsi e di lei si è effettivamente parlato poco. Ma i telespettatori mostreranno lo stesso giudizio dei nostri lettori? Staremo a vedere.

