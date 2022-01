Il GF Vip può rivelarsi un palcoscenico in grado di (ri) lanciare la carriera di un personaggio televisivo. Non in tutti casi, però, questo avviene. Una ex gieffina ha raccontato il dramma che sta vivendo dopo essere stata espulsa dal programma.

Alda D’Eusanio: il dramma dell’ex gieffina

In una recente intervista, la giornalista ed ex gieffina Alda D’Eusanio ha dichiarato di voler procedere per vie legali dopo il pesante danno d’immagine subito a seguito dell’espulsione dal Gf Vip.

Non si può negare, infatti, che Alda D’Eusanio sia letteralmente sparita dalla TV nazionale dopo quel fatto. La sua partecipazione al GF Vip ha causato il suo allontanamento dalla dirigenza Mediaset, un fatto che l’ha colta totalmente di sorpresa e l’ha derubata di oltre 40 anni di carriera.

“Un comportamento grave e imperdonabile” di “una professionista adulta ed esperta a cui certe espressioni non possono sfuggire”, sono state le parole dell’azienda.

D’altronde le sue dichiarazioni scioccanti su Adriano Aragozzini (accusato dalla giornalista di aver distrutto la carriera di Mia Martini) e su Laura Pausini e il compagno Paolo C

arta le sono valse anche diverse denunce, nonché la richiesta di un milione di euro di risarcimento per il danno d’immagine subito da Aragozzini. Alle accuse la D’Eusanio ha ribattuto: “Ho solo riportato cose che si dicono nel mondo dello spettacolo”.

Nell’intervista, quindi, Alda ha espresso il desiderio di vendicarsi pubblicamente dei torti subiti:

“Ho fatto causa a Mediaset. Per due mesi ho aspettato che qualcuno mi rispondesse. Ma nessuno mi ha mai più parlato: né Signorini né tantomeno l’editore Pier Silvio Berlusconi, che ha preso la decisione di cacciarmi via con infamia, distruggendo 40 anni di carriera. Oltre che in Mediaset non mi chiamano più in Rai: per quale motivo?”

Secondo la D’Eusanio, non tutti i personaggi dello spettacolo godrebbero della giusta protezione mediatica: “Per Katia Ricciarelli c’è una rete di protezione al GF Vip. Io invece sono stata cacciata a pedate!”, Ha affermato, aggiungendo: “Una cancellazione totale, senza precedenti e senza darmi spiegazioni, tanto da costringermi a citarli in giudizio”.