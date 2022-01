Altra puntata scoppiettante quella di venerdì 21 gennaio del Gf Vip. Tra i continui dissidi tra Alex Belli e Delia Duran e l’annuncio dell’addio allo show da parte di Manuel Bortuzzo, a catalizzare l’attenzione sono state come sempre le due bellissime opinioniste. Ecco lo stile impeccabile di Adriana Volpe e Sonia Bruganelli al Gf Vip.

Anche in quest’ultima puntata del Grande Fratello Vip le due opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli hanno dato spettacolo attaccandosi a vicenda con battute al vetriolo. Ad attrarre l’attenzione, però, sono stati soprattutto i loro outfit da capogiro!

Sonia Bruganelli e Adriana Volpe hanno avuto molto di cui discutere in quest’ultima puntata del Gf Vip. Tutto è nato da un’intervista poco rispettosa rilasciata dalla Bruganelli a Chi, nella quale si è lasciata andare a dichiarazioni decisamente velenose contro la collega:

“Vorrei rassicurare la Volpe che quando siamo in studio e parlo con un autore o uno dei presenti, lei non deve seguirmi perché magari lei pensa che io possa aver scoperto chissà quale segreto”, ha detto la moglie di Paolo Bonolis durante l’intervista. “Sembra mio fratello minore, con il quale litigavamo per avere attenzioni da nostra madre. Solo che lei potrebbe essere la mia sorella maggiore per questioni anagrafiche. Adriana, stai serena…”

Non si è fatta attendere la risposta della Volpe su Twitter. D’altronde alla bella showgirl non è mai mancata la forza di carattere: “Brava Sonia, hai ragione: tu rispetto a me sei piccola, piccola, piccola…e non mi riferisco ovviamente nè all’età nè all’altezza. Di grandi ci sono solo le bugie che dici e le libertà che ti prendi”.

Insomma, la pace tra le due opinioniste sembra impossibile da raggiungere. Quel che è certo, è che sia Sonia che Adriana sanno perfettamente come incantare lo spettatore con le loro scelte di look sempre impeccabili. Ecco i loro outfit della serata.

Adriana Volpe e Sonia Bruganelli: lo stile impeccabile al Gf Vip

Per quest’ultima puntata del Gf Vip, Adriana Volpe ha optato per un lungo abito blu notte in raso con profondo spacco sul davanti, al quale ha abbinato magnifiche decollete glitterate che hanno dato un tocco glamour in più all’ensemble finale.

Anche stavolta, Adriana ha scelto di lasciare sciolti lunghi capelli biondi. Minimal anche il makeup (d’altronde non ne ha affatto bisogno!).

Total black, invece, il look scelto da Sonia Bruganelli, che ha optato per un tailleur con gonna nero sopra il ginocchio con rifiniture glitter sulle maniche e sull’orlo della gonna. Anche lei ha scelto di indossare favolose decollete glitterate con tacco vertiginoso.

Il makeup ha dato valore agli splendidi occhi della bella opinionista, che anche stavolta non ha sbagliato scegliendo lo smokey eyes.

Che dire, due vere icone di stile!