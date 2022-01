Adriana Volpe è una delle showgirl più note e apprezzate nel panorama televisivo italiano. La sua notevole altezza e il suo viso incantevole la rendono una delle donne più belle della televisione. Ma com’era Adriana Volpe agli esordi?

Adriana Volpe è un volto ormai noto del piccolo schermo. Attualmente riveste il ruolo di opinionista al Grande Fratello Vip, dove non perde occasione per punzecchiare la collega Sonia Bruganelli. Ma com’era la bella Adriana agli esordi? Molto diversa da come siamo abituati a vederla!

Il debutto di Adriana Volpe nel mondo dello spettacolo avviene tra gli anni 90 e gli anni 2000 e riscuote immediato successo grazie alla sua freschezza e spontaneità. Tra i suoi programmi più di successo troviamo Mezzogiorno in famiglia e I fatti vostri.

Dopo aver lavorato come modella per le più importanti maison mondiali, viene scelta da Michele Guardì come valletta per il programma di successo Scommettiamo che…?, condotto da Fabrizio Frizzi e Milly Carlucci. La sua bellezza statuaria le fa inoltre vincere il concorso di bellezza ideato Prima Miss dell’anno 1994.

Nel corso degli anni Novanta, Adriana viene scelta per condurre il programma pomeridiano di Rai 2 Segreti per Voi e fa anche il suo debutto al cinema, prendendo parte a film come Viaggi di nozze di Carlo Verdone e Croce e delizia di Luciano De Crescenzo.

Più recentemente, nell’estate del 2018 conduce il programma Profumo d’estate, di cui è anche ideatrice. Nello stesso anno prende parte alla settima edizione del reality show di Rai 2 Pechino Express. Continua nel frattempo a condurre Mezzogiorno in famiglia fino alla chiusura del programma nel 2019.

Nel 2020 partecipa come concorrente della quarta edizione del Grande Fratello VIP, ma è costretta a lasciare lo show a causa di problemi familiari. Il suo ritorno nel cast del programma avviene l’anno seguente, ma stavolta ricopre il ruolo di opinionista.

Ma com’era Adriana Volpe agli esordi?

Nelle foto e nei video risalenti ai suoi primi anni di carriera, si evince che la bellezza di Adriana è rimasta invariata nel tempo.

Benché appaia chiaramente diversa rispetto a vent’anni fa, la bella Adriana ha saputo mantenere, con il passare del tempo, una bellezza davvero fuori dal comune!