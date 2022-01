Adoriamo la tinta marrone freddo di Federico Lauri! Ecco a chi sta bene!

La tinta marrone freddo proposta da Federico Fashion Style negli ultimi giorni può essere la vera rivoluzione 2022 per le castane!

Da anni ormai Federico Lauri è un vero e proprio punto di riferimento per il beauty italiano. Specializzato nella creazione di particolarissime sfumature per i capelli, l’hair stylist lancia continuamente nuove tendenze.

Dopo essersi guadagnato il titolo (meritatissimo) di genio del biondo, Federico è passato a creare indimenticabili sfumature per i capelli castani e le ha realizzate su Claudia Galanti.

I capelli castani, comunissimi tra le donne mediterranee, possono essere resi bellissimi e cangianti esattamente come quelli biondi. Per un risultato ideale è necessario però riuscire a intonare il colore dei capelli alla carnagione.

Per farlo nella maniera corretta bisogna innanzitutto conoscere il sottotono della pelle, che influenza enormemente il colore della pelle del viso e delle sue ombre.

Il colore dei capelli e il sottotono della pelle devono essere sempre in accordo, in maniera che possano creare un insieme cromaticamente interessante e valorizzante.

Esattamente come esistono capelli “biondo caldo” come la sfumatura miele o fragola esistono (e sono amatissimi) anche i capelli “biondo freddo”, nella storica tonalità platino di Marilyn Monroe, anche i capelli castani presentano queste “temperature”.

Il castano caldo è il color castagna, con riflessi ramati che virano verso il rosso e l’arancio. Sta benissimo alle donne mediterranee dalla carnagione chiara ma con il sottotono caldo.

A chi sta bene invece il castano freddo, quello su cui si è concentrato Federico Fashion Style nella sua ultima creazione?

La tinta marrone freddo di Federico Fashion Style: perfetta se hai la pelle olivastra

La pelle olivastra è croce e delizia delle donne mediterranee, poiché il suo sottotono contiene “pericolose” quantità di verde e di grigio. Per questo motivo c’è sempre il pericolo che il volto (anche truccato) appaia spento e poco luminoso.

Il giusto colore di capelli aiuta tantissimo a illuminare il viso di chi ha la pelle olivastra, chiara o scura, tipica delle donne del sud.

LEGGI ANCHE -> Pelle olivastra? Ecco il colore di blush che non dovresti usare MAI!

I castani molto scuri possono contribuire ad appesantire e ingrigire i tratti del viso. Per questo motivo è sempre consigliabile optare per un castano più chiaro ma freddo, che si armonizzi con l’incarnato in maniera perfetta, illuminandolo nel modo giusto.

Come ha spiegato lo stesso Federico, la sfumatura di base utilizzata per creare il colore finale è il nocciola, che è stato riflessato con un color toffe, molto simile al caramello.

Esattamente com’è stato fatto per la bellissima Claudia Galanti, l’ideale è abbinare alla creazione della tinta marrone freddo un intelligente hair contouring che utilizza i capelli per modellare e mettere in risalto i tratti del viso.

LEGGI ANCHE -> French Balayage | Come si fa e a cosa serve l’hair contouring

Questa tecnica è assolutamente perfetta se si lavora su capelli dal taglio scalato, quindi su ciuffi di diverse lunghezze, ma può essere utilizzata sapientemente anche per creare luci e ombre su capelli dritti.

Per quanto riguarda invece il make up ideale da abbinare a questo colore di capelli, il nostro consiglio è mantenersi sempre su colorazioni neutre e molto naturali. Soprattutto sugli occhi sarà fondamentale utilizzare colori freddi, come il viola e, ovviamente, il color nocciola e tutti gli altri marroni freddi.

Perfetto per esaltare gli occhi e dare al look un alone di mistero e di fascino è il chocolate smokey eyes: un bellissimo make up super sfumato creato a partire dal marrone e non dal classico nero che si utilizza di solito.