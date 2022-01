Risparmia tempo spolverando: i trucchi che non immagini

Scopri come risparmiare tempo spolverando. I trucchi per ottenere una casa sempre pulita in pochissimo tempo.

Una casa piena di polvere non è mai piacevole da vedere e da una sensazione di poco pulito che nessuno vorrebbe mai trasmettere. Inoltre la presenza di acari sulle superfici si rivela un problema non indifferente per i soggetti allergici e, in realtà, anche per chi pur non avendo un’allergia conclamata e non sapendone riconoscere i sintomi, vivrà sempre la loro presenza con un certo disagio.

Spolverare, però, non è sempre semplice come si vorrebbe. Ci sono infatti gli impegni quotidiani, la stanchezza con la quale si arriva a casa dopo una giornata di lavoro e tante altre piccole cose che si mettono sempre in mezzo portando a rimandare questo momento e a far si che la casa si riempia di polvere. Oggi, quindi, al fine di agevolare la vita a tutti vi sveleremo alcuni trucchi efficaci ed in grado di far risparmiare tempo spolverando.

Ecco come risparmiare tempo spolverando: i trucchi che ti cambieranno la vita

Diciamocelo, a nessuno piace il dover spolverare la propria casa. Eppure, si tratta di un’attività che è importante svolgere quasi ogni giorno o comunque con una certa frequenza.

Per fortuna, è possibile mettere in atto alcune piccole strategie che possono rendere la situazione più semplice, rendendo questo momento così poco gradito un po’ meno spiacevole e, sopratutto, molto più veloce.

Scegliere gli strumenti giusti. La prima cosa da prendere in considerazione è che ci sono strumenti più rapidi di altri. Il classico panno antistatico, ad esempio, aiuta a togliere molta più polvere senza farla cadere per terra o spargerla in giro. Cosa che renderà tutto il processo molto più rapido. Inoltre ci sono i famosi bastoni per arrivare ai mobili in alto. Cosa che eviterà di doversi arrampicare ogni volta, facendo risparmiare così sia del tempo che le nostre tanto preziose energie.

Spolverare una stanza al giorno. Se spolverare risulta davvero sgradito, si può optare per spolverare una stanza al giorno. Farlo risulterà poco faticoso, occuperà poco tempo e consentirà di togliersi il pensiero in un attimo. Il trucco è scegliere un momento preciso in cui farlo sempre senza chiedersi se è giunto o meno il momento. Questo può essere al mattino appena alzati, prima di pranzo, la sera prima di cena o quando si sente meno la fatica. Ciò che conta è sapere che ogni giorno in quel momento ci si dedicherà a spolverare una data stanza.

Dedicarsi ai soprammobili ogni volta che si ha tempo. Le case con tanti soprammobili sono spesso le più difficili da spolverare. Ogni volta, bisogna infatti sollevarli e pulirli, aumentando così il tempo da dedicare alle pulizie. Dedicarsi alla loro pulizia in momenti casuali della giornata, renderà il tutto più semplice. Al momento di spolverare, infatti, ci si dovrà solo preoccupare delle varie superfici, evitando di dover sollevare anche i soprammobili.

Avere tutto a portata di mano. Tenere in un punto preciso eventuali panni, prodotti da passare sulle superfici, bastoni per arrivare in alto sui mobili e quanto altro occorre per spolverare, renderà sicuramente più semplice approcciarsi a questo momento. Ancor meglio se una volta individuata la stanza si opterà per portare quanto occorre con se. Non dover fare avanti e indietro per casa aiuta infatti ad risparmiare tempo prezioso.

Ascoltare della buona musica. Soli chi ha provato almeno una volta sa quanto sia vero ma ascoltare della musica che si ama e che fa venir voglia di ballare, aiuta a fare le pulizie di casa molto più in fretta. E, nel caso dello spolverare, spinge a muoversi più velocemente. Il tutto risulterà così ben più piacevole del previsto. E chissà che non venga voglia di spolverare tutta la casa.

Trovare dei modi per spolverare più velocemente e con minor fatica è un buon modo per non perdere tempo ma anche per imparare a vivere questo momento particolare della giornata meno noioso e faticoso.

Dedicarsi alle pulizie con la giusta energia è dopotutto un buon modo per vivere al meglio la propria casa. Sopratutto perché una volta pulita questa risulterà così piacevole da ripagarci di ogni fatica compiuta.