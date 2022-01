Perché hai le unghie gialle? Cause comuni e rimedi che funzionano

Le unghie gialle sono un problema che può avere origini diverse. Scopri le più importanti e quali sono i rimedi che funzionano davvero.

Capita a tutti prima o poi di trovarsi con delle unghie improvvisamente gialle e, all’apparenza, senza un motivo. Questo fenomeno, però, può dipendere da svariati motivi che possono essere puramente estetici o legati a problemi di salute che è sempre meglio indagare.

Scopriamo quindi quali sono le principali cause dietro al problema delle unghie gialle e quali rimedi è possibile mettere in atto per rimediare al problema.

Unghie gialle: cause e rimedi

Quando ci si trova ad avere le unghie improvvisamente gialle, i motivi alla base possono essere diversi. Ciò può dipendere da prodotti errati che si stanno usando come ad esempio smalti o creme in grado di colorare le unghie ma anche di problemi di salute come una carenza di vitamine, un eccesso o addirittura problemi epatici.

La prima cosa da fare quando ci si trova con le unghie gialle è quindi quella di recarsi dal proprio medico curante al fine di escludere patologie o problemi legati a micosi e simili. Fatto ciò ci si potrà concentrare più serenamente su quelli che sono i rimedi naturali in grado di risolvere il problema.

La prima cosa da fare quando si hanno delle unghie gialle è quella di modificare il proprio stile di vita. È infatti molto importante smettere di fumare, cambiare smalti o lozioni per le mani ed iniziare a mangiare in modo più sano. Ciò significa fare il pieno di frutta e verdura ma senza fossilizzarsi solo su un dato alimento. Il consumo eccessivo di carote o di altri alimenti contenenti beta carotene potrebbe infatti incidere sulla colorazione delle unghie.

Affrontato questo primo aspetto, c’è quello legato ai rimedi naturali indispensabile per far tornare le unghie al loro naturale aspetto. Tra gli ingredienti naturali che meglio si prestano a far tornare bianche le unghie c’è il bicarbonato. È possibile fare impacchi in acqua calda e bicarbonato o strofinare lo stesso sulle unghie per riportare le stesse al loro colore naturale.

Anche succo di limone mescolato a dell’olio extra vergine d’oliva può fare la differenza, prendendosi al contempo cura anche della struttura delle unghie che in questo modo appariranno lisce e in salute.

Per un effetto immediato esistono anche degli smalti sbiancanti che si possono trovare in farmacia. È bene però tenerli sempre come ultima risorsa. In primis, perché agire con prodotti naturali è sempre meglio al fine di proteggere la propria salute e subito dopo perché poter seguire il naturale evolversi della colorazione delle unghie darà un’idea di come sta procedendo il tutto.

