Il quarto figlio di Kate Middleton è in arrivo? Tutta la verità (e povero Will!)

Il quarto figlio di Kate Middleton è “nell’aria” da diverso tempo. L’argomento (spinosissimo) è stato toccato di nuovo di recente: ecco com’è andata!

Kate Middleton e William sono finora la coppia più prolifica della Famiglia Reale. Con ben tre figli all’attivo, tutti seguiti amorevolmente, i due hanno dimostrato di essere ottimi genitori.

Kate in particolare sembra davvero portata per il difficilissimo mestiere di “Royal Mum”. Oltre ad aver allevato bambini apparentemente sereni, allegri e molto intelligenti, Kate si da anche da fare a “gestire” i bambini degli altri.

Come dimenticare infatti l’impegno della Duchessa di Cambridge durante il matrimonio della sorella Pippa Middleton? All’epoca Kate riuscì nella titanica impresa di gestire il corteo di paggetti e damigelle delle sposa, e tutto in tacco 10!

Proprio in virtù del suo talento da “mamma perfetta sotto ogni aspetto”, Kate si è addirittura guadagnata il soprannome di “The Mummy” (la mammina) tra il personale di palazzo, che affibbia un nomignolo a tutti i Royals. Non tutti però sono così benevoli. Se Harry era semplicemente “Ginger” in onore dei suoi capelli rossi, sua moglie Meghan era stata crudelmente ribattezzata “Me – Gain” cioè “Meghan Piglia Tutto”.

Il quarto figlio di Kate Middleton arriverà davvero?

Il terzo figlio di William e Kate, Louis, è nato ormai diversi anni fa, precisamente nel 2018. Considerati i ritmi con cui William e Kate hanno messo al mondo finora i propri bambini, sembrerebbe arrivato il momento del quarto.

La voce di un quarto piccolo Cambridge è in giro da parecchio tempo e la stampa inglese ha tentato in ogni modo di prevedere quando Kate avrebbe cominciato una nuova gravidanza. Nonostante la trepidante attesa però Kate è rimasta sempre perfettamente longilinea: non c’è stato alcun pancione all’orizzonte.

Con l’andar del tempo si è scoperto che Kate Middleton vorrebbe davvero un quarto bambino. Soprattutto vorrebbe averlo il più velocemente possibile, prima che la sua età diventi troppo avanzata per portare avanti serenamente una gravidanza.

Ad aver messo un veto totale alla questione Royal Baby è stato William. Il futuro Re adora i bambini esattamente come li adorava sua madre e, al tempo del suo matrimonio, ha sempre dichiarato tranquillamente che lui e Kate volevano una famiglia numerosa.

Rispetto alla Nonna Elisabetta e al Principe Filippo, che hanno avuto la bellezza di quattro figli e poi li hanno dati alle tate, però William e Kate la pensano diversamente.

Facendo dei veri e propri miracoli di organizzazione, William e Kate cercano di fare tutto il possibile insieme ai propri figli. Li accompagnano a scuola, rimandano degli impegni importanti per andare a vedere le loro recite di fine anno (sì, è successo davvero!) e stanno svegli fino a tardi quando i piccoli non vogliono dormire.

Ad aver fatto stringere veramente il cuore, nel 2018, fu il video del povero Will, seduto compostamente nella sua panca in chiesa e con la testa ciondolante per il sonno. Louis non aveva voluto saperne di far riposare il papà quella notte.

Consapevole del fatto che fare un altro figlio significa ricominciare con le notti in bianco, William sta cercando in ogni modo da sfuggire ai suoi “doveri coniugali”. Lo ha fatto anche molto di recente, durante una visita ufficiale.

Pochi giorni fa William e Kate hanno visitato il centro Church on the Street, un’associazione che si occupa di dare assistenza a poveri, senzatetto e persone con problemi di dipendenza.

Mentre posavano per le foto ricordo, una delle lavoratrici del centro ha messo in braccio a Kate la propria figlioletta di 3 mesi e mezzo, Anastasia.

La Duchessa si è letteralmente sciolta e ha cominciato a coccolare la bambina mentre tutti coloro che assistevano alla scena hanno cominciato con i solito coretti di “Ooooh!”. A quel punto William, che sapeva perfettamente quale domanda stava per piombare su di lui, ha deciso che prevenire è meglio che curare.

“TI PREGO NON METTERLE NESSUNA IDEA IN TESTA!” ha detto William alla madre della bambina, con un tono tra lo scherzoso e il disperato (ma secondo noi la disperazione era più forte del tentativo di scherzare). Il padre della bambina, intanto, se la rideva saporitamente.

In realtà William ha ragione. Questo non è affatto il momento di tornare a dare biberon e a cambiare pannolini invece di dormire. Dopo l’abbandono di Harry e lo scandalo del Principe Andrea, ormai ufficialmente privato di ogni carica, la Regina ha bisogno di Carlo e di William al proprio fianco.

William in particolare è diventato uno dei più fidati consiglieri di Sua Maestà e pare ci sia stato proprio lui dietro una delle ultime durissime decisioni della Regina Elisabetta. Non è più tempo di essere padre, è tempo di essere Re.