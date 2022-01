Robot da cucina, tanto prezioso e tanto delicato: trattiamolo bene

Facilitarsi la vita con il robot da cucina è facile, rischiare di romperlo anche. Ecco tutto quello che non dovete fare perché duri a lungo

Lo usiamo tutti i giorni o comunque abbastanza spesso, perché ci facilita la vita. Stiamo parlando del robot da cucina, con non è stato sostituito nemmeno dai più moderni apparecchi. Facile da usare, molto pratico per tritare, mescolare, tagliare, frullare, alle volte anche impastare.

Lui lavora e noi risparmiamo tempo, ma dobbiamo anche avere rispetto e trattarlo bene, perché altrimenti rischiamo di rovinarlo. Vediamo insieme quali sono i più comuni errori con il robot da cucina, quelli che forse commettiamo anche noi e sono facili da correggere.

PER LAVORARE DEVE ESSERE LEGGERO

Uno degli sbagli più comuni è quello di riempire il robot da cucina fino a quando ci sta roba, ma non è il modo corretto di farlo lavorare. Anche se può sembrarvi strano, le lame hanno bisogno di spazio per lavorare e se sono troppo bloccate, non possono farlo in maniera corretta. Quindi infilate gli ingredienti un po’ alla volta facendoli passare dall’apertura del robot.

Allo stesso modo, cercate di non affaticarlo inutilmente. D’accordo è una macchina ed è progettata per tritate o frullare tutto. Ma invece di infilare pezzi interi di verdura, di frutta o altro, tagliateli prima, meglio se sono delle stesse dimensioni. E se dovete staccare gli ingredienti dalle pareti, non fatelo andare al minimo, spegnetelo proprio.

Robot da cucina, cosa fare per non rovinarlo

IL CALDO NON É AMICO

Per non rovinare il robot c’è una regola che conta più delle altre. Non versate mai cibo bollente nel boccale, nemmeno se sono pezzetti piccoli come ad esempio peperoni fatti arrostire in forno oppure pinoli tostati in padella. Non è tanto per l’attrezzo in sé, le può anche sopportare, ma è per rispettare al meglio gli ingredienti, perché se li tritate bollenti si rovinano.

Allo stesso modo, mai riempire il boccale con troppa parte liquida. Di solito sulla parete esterna ci sono delle tacche per regolarsi con la quantità, anche dei liquidi. Piuttosto quindi fatelo in due o tre riprese.

LA CURA DEGLI ELEMENTI

Tutti i robot da cucina sono progettati e assemblati per essere solidi, ma non sono indistruttibili. Ecco perché invece di arrabbiarci se non funzionano, sempre meglio avere un po’ di cura dei loro elementi, a cominciare dalle lame.

Dopo un po’ di tempo che le usiamo, esattamente come succede con i coltelli, il filo delle lame può rovinarsi. Quindi piuttosto compratene di nuove. Ma intanto, quando dovete pulirle usate so0ltanto una spugnetta leggermente bagnata.