Beautiful anticipazioni: un’amara e sconvolgente scoperta

Anticipazioni Beautiful. Tutto quello che succederà nei prossimi episodi in onda dal 24 al 29 gennaio 2022

La soap opera che ci accompagna dal lontano 1990, quando è approdata per la prima volta in Italia, Beautiful torna a sorprenderci con nuove importanti anticipazioni e rivelazioni.

Con le nostre anticipazioni scoprirete novità e spoiler per le puntate in onda in Italia, su Canale 5 e anche trame, vicende e avvenimenti direttamente dalla madrepatria, l’America. Negli Usa infatti la programmazione della soap opera è un anno avanti e questo ci permette di scoprire con largo anticipo le storie dei nostri personaggi preferiti (e odiati).

Oggi vogliamo parlarvi delle anticipazioni settimanali e che riguardano i nostri amati protagonisti. Ma che avranno un protagonista indiscusso: Thomas Forrester! Scopriamo di più insieme.

Beautiful anticipazioni settimanali: ecco cosa succederà dal 24 al 29 gennaio 2022

Con le anticipazioni settimanali di Beautiful possiamo scoprire in anteprima cosa accadrà ai personaggi della nota soap americana. In questa settimana che va dal 24 al 29 gennaio tutte le attenzioni saranno rivolte a Thomas Forrester e al rapporto controverso con Hope e Liam.

Secondo le nuove anticipazioni settimanali il giovane Forrester nutre ancora del rancore nei confronti di Liam. Inoltre, il suo parlare con il manichino raffigurante Hope diventa sempre più un’ossessione al tal punto che Thomas viene sorpreso da Hope intento a parlare con la sua sosia.

Thomas, davanti al manichino di Hope e alla vera Hope, sembra finalmente liberarsi della sua allucinazione. Indubbiamente Hope, vedendo Thomas parlare con il manichino, cerca di rassicurarlo e gli dice che lo aiuterà a risolvere qualsiasi problema. Ma proprio in quel momento il giovane sviene di fronte alla ragazza.

Nel frattempo Liam, dopo aver trascorso una notte d’amore con Steffy, le dice che non potrà mai perdonare Hope per essersi lasciata baciare da Thomas. Ma in realtà l’unico ad avere tradito la coniuge, è stato proprio lui.

LEGGI ANCHE –> Beautiful anticipazioni: scoperta choc per Liam, cambia tutto

Hope preoccupata per la salute di Thomas decide di chiamare Finn e insieme portano il giovane Forrester in ospedale, avvertendo la sorella Steffy e il padre Ridge.

Liam, convinto di aver visto Hope e Thomas baciarsi, ha passato la notte da Steffy e si è recato a casa di Thomas per affrontarlo. Trovando Hope in quella casa, è sempre più convinto di quello che ha visto e non dà il tempo alla moglie di spiegare perché si trovi là, ossia perché Thomas è in ospedale dopo aver perso i sensi.

Continuano dunque le persecuzioni di Liam che convinto che la moglie lo abbia tradito con il suo ex nonché padre di suo figlio continua ad accusarla di tradimento. A questo punto, Hope, cerca di farlo ragionare rassicurandolo e mostrandogli il manichino della Hope 2.0.

Solo in quel momento il giovane Spencer si rende conto che Thomas quella sera stava baciando il manichino e non Hope e inizia a mostrare i primi segni di colpa.

LEGGI ANCHE –> Beautiful anticipazioni: tradimenti, fraintendimenti e amori a rischio

Deacon, invece, lascerà senza fiato Brooke quando la informerà di volerla di nuovo nella sua vita, visto che è ancora innamorato di lei. Una dichiarazione che però non condurrà al risultato sperato. Al contrario, la Logan smorzerà subito la situazione. Nel frattempo Finn avvisa Steffy e Ridge che Thomas potrebbe aver avuto una lesione celebrale.