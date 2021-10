Tutti i guai di Elisabetta: nel 2021 The Queen non ha un attimo di pace

Il 2021 è stato l’anno dei guai per la Regina Elisabetta, che dopo avere passato i 95 non riesce a trascorrere un mese senza che un membro della Royal Family la faccia disperare.

Mentre il mondo affrontava la Pandemia di Covid-19 e i Repubblicani inglesi aspettavano solo l’occasione giusta per smantellare la monarchia e distruggere tutto ciò che Elisabetta II ha costruito, la Regina è sempre più sola.

Uno dei motivi per cui Elisabetta II è così amata e così apprezzata dai capi di Stato di tutto il mondo ma anche dai suoi sudditi e dal personale di palazzo che lavora con lei è che la Regina non si lamenta mai.

Elisabetta II è sempre presente a tutti gli impegni ufficiali per i quali la sua presenza è necessaria, non strapazza i suoi servitori e non rimanda mai un piatto indietro nelle cucine di palazzo, non crea mai un problema che sia uno.

Se i suoi figli e i suoi parenti in generale avessero imparato almeno un decimo della disciplina della sovrana forse oggi Elisabetta II potrebbe godersi una vecchiaia serena, eppure non è affatto così!

Tutti i guai della Regina Elisabetta (e il 2021 non è ancora finito!)

Attualmente l’unico che non ha ancora fatto un passo falso quest’anno è il Principe Carlo, eppure la Regina Elisabetta non ha alcuna intenzione di cedergli il trono prima che la Grande Crisi del 2021 sia passata.

Il motivo? Il Principe Carlo non avrebbe il carattere ma soprattutto il carisma per tenere in piedi la Monarchia in un momento in cui la Royal Family si sta letteralmente disgregando sotto i piedi di Elisabetta.

Grazie, Harry e Meghan!

Tutto è cominciato a Marzo 2021, quando Harry e Meghan hanno rilasciato la famosa intervista a Oprah Winfrey. I due, che si sono mostrati alle telecamere nel bellissimo giardino della villa di un amico, all’epoca decisero di portare accuse pesantissime alla Royal Family, accantonando definitivamente qualsiasi possibilità di ricucire i rapporti dopo la Megxit.

Per cominciare, Meghan affermò che la Famiglia Reale aveva ignorato i suoi problemi psicologici e che addirittura, mentre viveva a palazzo aveva pensato al suicidio. Harry ha raccontato che prima della nascita di Archie la famiglia reale ironizzava sul colore della sua pelle: quanto sarebbe stato nero il figlio di un Principe inglese? Per finire, Harry accusò suo padre di averlo lasciato senza soldi dopo la Megxit e che era riuscito a “tirare avanti” solo grazie all’eredità della Principessa Diana.

Infine, la ciliegina sulla torta è l’annuncio della prossima uscita di un libro di memorie del Principe Harry, un libro in cui finalmente il Principe potrà togliersi dalle scarpe pietre che sono lì da più di dieci anni: tutti si aspettano che Harry attacchi una donna in particolare, la donna che oggi è una punta di diamante della monarchia britannica.

Addio, Filippo

Lo scorso Aprile, appena un mese dopo l’intervista di Harry e Meghan, il Principe Filippo è morto poco prima di compiere 100 anni, lasciando completamente sola la sua adorata Lilibet.

Il triste messaggio ufficiale della Regina Elisabetta ma anche le moltissime manifestazioni di gratitudine e d’amore da parte della Famiglia Reale nei confronti di Filippo hanno dimostrato quanto il Principe Consorte fosse fondamentale per mantenere unita la Royal Family e soprattutto solida la monarchia inglese.

“Andrea che cosa fai?!”

Chi conosce bene le dinamiche interne alla Famiglia Reale sa di per certo che il Principe Andrea, Duca di York, è sempre stato il figlio preferito della Regina Elisabetta, che lo ha sempre amato e protetto nonostante il suo comportamento assolutamente poco raccomandabile per un reale.

Quest’anno Andrea di York è stato convocato in un tribunale degli Stati Uniti per rispondere alle accuse di violenza portate nei suoi confronti da una donna americana di origini italiane, Virginia Giuffre. La terribile storia della donna ha sconvolto l’opinione pubblica e Andrea è stato completamente escluso da qualsiasi attività ufficiale della Royal Family (anche dal matrimonio di sua figlia). Inoltre sua madre ha dovuto dargli rifugio nella residenza di Sandringham per evitare che i giornalisti lo assaltassero e gli ha messo a disposizione il suo team di legali per tirare Andrea fuori dai guai.

Vostra Maestà, basta correre!

Come se i guai della Regina Elisabetta nel 2021 non fossero già abbastanza, nelle ultime settimane anche l’età ha deciso di farsi sentire.

Per la prima volta da quasi un ventennio la Regina Elisabetta si è mostrata in pubblico con un bastone e ha dovuto annullare diversi impegni ufficiali, nonché una visita in Irlanda del Nord che la Regina aveva molto a cuore.

Inoltre, Elisabetta è stata ricoverata in gran segreto per alcuni “accertamenti preliminari” di cui non è trapelato alcun dettaglio. Come se non bastasse, anche se la Regina scalpitava per tornare a lavoro i suoi medici le hanno imposto due settimane di riposo assoluto.

Questo ovviamente non ha fatto che aumentare la preoccupazione nei confronti di una donna dalla tempra d’acciaio ma sicuramente provata dal difficilissimo periodo che il mondo sta attraversando ma che la sua famiglia ha deciso di renderle un vero e proprio incubo!