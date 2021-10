Capelli biondo sabbia come da Federico Fashion Style: a chi stanno bene?

Il biondo sabbia o “biondo sabbiato”, come lo chiama Federico Fashion Style, può diventare una delle tendenze più forti dei prossimi mesi in fatto di hair look.

Modella d’eccezione per questo biondo morbido e solare è Nina Moric, in grado di passare con disinvoltura dai capelli rossi e perfettamente lisci a un mosso biondo, lungo e naturalissimo.

Il biondo sabbia è un colore che può essere considerato molto solare, in grado cioè di “scaldare” un castano chiaro o scuro un po’ spento oppure un biondo cenere senza troppa personalità.

Il biondo sabbia si caratterizza per essere un biondo dalle nuance calde, quindi adatto alle donne con una carnagione dal sottotono neutro o dorato che hanno voglia di continuare a brillare anche nel corso dell’autunno, quando l’abbronzatura estiva è ormai un ricordo abbastanza lontano.

Tutti i modi di portare il biondo sabbia di Federico Fashion Style

Il biondo sabbia proposto da Federico Lauri si presta benissimo a giochi di luce e di sfumature che rendono abbastanza facile armonizzare questo colore con qualsiasi forma del viso e qualsiasi taglio di capelli.

Quello realizzato da Federico Fashion Style per Nina Moric è un balayage biondo sabbia che parte da un castano chiaro molto vicino al biondo cenere.

Si tratta di una strategia perfetta per sfumare gradualmente il colore dalle radici alle punte illuminando le lunghezze.

Dal momento che il balayage (e in particolare il french balayage) è una tecnica perfetta per migliorare le proporzioni dei tratti del viso, il biondo cenere è il colore davvero perfetto per incorniciare i punti del volto che si intende mettere in evidenza.

In questo caso va abbinato a un taglio molto sfilzato, che offra la possibilità di creare moltissime onde e molto movimento lungo la chioma.

Capelli biondo sabbia per passare da un colore all’altro

Quando si ha in progetto di passare da un colore piuttosto scuro al biondo spesso si hanno moltissimi dubbi su come sarà il risultato finale: ci piacerà? Penseremo di aver fatto un grosso errore?

Il balayage biondo sabbia si presta perfettamente come colore di passaggio per “avvicinarsi” gradualmente al colore definitivo, magari più chiaro. Questo colore in pratica ci permetterà di abituare lo sguardo al nuovo colore e all’impatto che esso avrà sui tratti del nostro viso.

La manutenzione del biondo sabbia

Esattamente come il biondo cenere, a cui si avvicina abbastanza, i capelli tinti di biondo sabbia hanno bisogno di cure costanti per mantenere il colore lucido e vibrante e far apparire la chioma forte e in salute.

L’ideale è ricorrere a prodotti tonalizzanti che aiutino a rendere più duraturo l’effetto della tinta senza dover tornare troppo spesso dal parrucchiere (scorri in fondo all’articolo per trovare il suggerimento di Chedonna.it!).

Le VIP con i capelli biondo sabbia

Anche se il biondo sabbia è pronto per trasformarsi in una delle tendenze più seguite nei saloni di tutta Italia, questo non significa che non abbia una lunga storia alle spalle: molte VIP (anche di levatura internazionale) hanno optato spesso per questo colore, declinandolo nei toni più freddi o più caldi a secondo delle proprie preferenze o, appunto, del sottotono della propria pelle.

Taylor Swift, Jennifer Aniston e Cara Delevingne hanno fatto del biondo sabbia una loro caratteristica irrinunciabile, anche se Jennifer Aniston lo ha illuminato con colpi di luce dorati e Cara Delevingne con colpi di luce estremamente freddi, quasi platino.

Questo ci porta a un’ultima considerazione: esattamente com’è un colore perfetto per il balayage, il biondo sabbia è un colore perfetto da illuminare con colpi di sole sottilissimi, come quelli che hanno sempre dato complessità e volume alla lunga chioma scalata della Aniston.