Siamo giunti alla quattordicesima puntata del Grande Fratello Vip e la tensione inizia a salire. Chi vincerà il seguitissimo reality show? Intanto noi ci godiamo i look magnetici di Sonia Bruganelli e Adriana Volpe al Gf Vip che, come al solito, non mancano di stupirci.

Anche la quattordicesima puntata del Grande Fratello Vip è giunta al termine. Non sono come al solito mancate le sorprese e le emozioni. Ma a bucare lo schermo sono stati ancora una volta gli outfit stupendi delle due belle opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli.

ll televoto ha salvato Francesca Cipriani e Carmen Russo, mentre l’eliminazione è toccata a Ainett Stephens, che ha avuto l’opportunità di incontrare suo fratello e sua sorella.

Nota importante della puntata: il retro nella Casa di Raffaella Fico per un chiarimento con Soleil. Jo Squillo ha ricevuto una visita inaspettata da Michelle, che considera la sua “mamma del mondo” e che l’ha aggiornata su alcuni fatti salienti di attualità.

LEGGI ANCHE–> La dieta di Adriana Volpe: ecco come fa a mantenersi così in forma

Le due carismatiche opinioniste, Sonia e Adriana, hanno catturato (come sempre) l’attenzione del pubblico, che però non le ha mai colte in fallo. Sonia e Adriana, infatti, anche ieri brillavano di luce propria in studio!

I look magnetici di Adriana Volpe e Sonia Bruganelli al Gf Vip

Adriana è tornata a vestire i suoi adorati mini dress. Stavolta ha indossato un mini abito con gonna a ruota in pelle nera molto sexy con maniche a sbuffo, stretto in vita da una sottile cintura sempre in pelle nera. A completare il look non potevano non esserci le immancabili decollete nere con tacco vertiginoso, che la facevano sembrare ancor più alta e slanciata. Per i capelli, Adriana punta sul super liscio e, come al solito, non sbaglia.

Il look di Sonia è, come, al solito, molto serioso e formale, ma la bella opinionista riesce a dargli brio con la sua personalità frizzante e la sua lingua tagliente che tanto amiamo.

Sonia ha scelto un tailleur nero con pantalone molto minimal. A ravvivare il look ci pensano l’acconciatura (i capelli sono raccolti in uno chignon spettinato) e le scarpe (decollete di un azzurro vibrante). A completare il look, due orecchini pendenti molto chic.

Vi sono piaciuti i look di questa puntata? Diteci cosa ne pensate!