La salute della Regina Elisabetta è compromessa? La verità sale a galla

Ancora problemi di salute per la Regina Elisabetta, che ha annullato un viaggio ufficiale e che nelle scorse settimane non era in grado di camminare speditamente.

Fino a poche ore fa le notizie sull’effettivo stato di salute di Elisabetta erano state sapientemente dosate da Buckingham Palace, da cui erano trapelati solo aggiornamenti piuttosto tranquillizzanti.

Inizialmente il Palazzo si era trincerato dietro un saggio “no comment”, facendo passare completamente sotto silenzio il fatto che, per la prima volta nel suo lunghissimo regno, la Regina avesse dovuto ricorrere al bastone per diversi giorni di seguito.

Probabilmente coloro che curano la comunicazione ufficiale della Famiglia Reale speravano che i rumors intorno alla salute della Regina si spegnessero velocemente come si erano generati, ma così non è stato.

A far aumentare la preoccupazione dei sudditi, ma anche di tutti coloro che amano la Famiglia Reale inglese e in particolare la Regina Elisabetta, è stata la cancellazione di un impegno ufficiale, un viaggio a cui pare Elisabetta tenesse molto.

Il viaggio ufficiale della Regina in Irlanda del Nord avrebbe risaldato i difficili rapporti tra quello stato (da decenni alla ricerca della propria indipendenza nazionale) e la corona britannica, che ultimamente sta perdendo letteralmente terreno.

È notizia recentissima, infatti, che la patria di Rihanna ha dato il benservito alla Regina, eleggendo per la prima volta un Presidente della Repubblica e quindi un capo di stato diverso da Elisabetta II.

Problemi di salute per la Regina Elisabetta: c’è una verità nascosta?

Nonostante il fatto che Elisabetta abbia sempre goduto di ottima salute, l’ultimo periodo non è stato affatto facile per Sua Maestà.

A provarla enormemente dal punto di vista emotivo c’è stata la morte dell’amatissimo Principe Filippo, che la Regina ha sempre considerato la propria forza, la roccia sulla quale aveva potuto fare affidamento per oltre 70 anni.

La Regina avrebbe cominciato a perdere peso da un po’, tanto da generare una certa preoccupazione nella sua famiglia e tra i suoi collaboratori.

Oltre a questo, ovviamente c’è la vicenda del bastone a cui Elisabetta si è appoggiata in Galles per ben due eventi pubblici di seguito.

Si era poi diffusa la notizia che i medici di Sua Maestà avevano imposto alla sovrana di fare un’importante rinuncia per preservare la sua salute e facilitare la somministrazione dei mediciali.

Ancora una volta però le notizie ufficiali riportavano che non si era trattato di una rinuncia faticosa per Sua Maestà, che anzi aveva immediatamente e senza troppi sforzi seguito le istruzioni del medico.

A quanto pare però Buckingham Palace non sta dicendo tutta la verità: il 21 Ottobre Elisabetta sarebbe stata ricoverata in ospedale, dove avrebbe passato la notte.

Le uniche informazioni in merito ai motivi del ricovero sono state, come al solito, molto generiche. Secondo il comunicato diffuso dal Palazzo, infatti, si è trattato di una necessità logistica più che medica.

Insomma, per sottoporre Elisabetta a una serie di controlli l’equipe medica che segue la Regina ha preferito spostare Sua Maestà una volta sola e ricoverarla in Day Hospital in maniera da effettuare tutti gli esami nel minor tempo possibile.

A quanto pare Elisabetta è tornata a Windsor già stamattina 22 Ottobre e avrebbe già in programma una serie di impegni istituzionali piuttosto “leggeri”, quindi incontri che può gestire comodamente nel suo famoso ufficio o via Zoom, uno strumento a cui la monarca ormai si è abituata.

L’unica raccomandazione dei medici? Un periodo di riposo per Sua Maestà, che quindi ha dovuto cancellare a malincuore il viaggio in Irlanda ma sembrerebbe già essere tornata in forma.

Non si può non pensare, però, che i media britannici, e in particolari le fonti ufficiali della famiglia reale non stiano cercando di minimizzare i problemi di salute di Elisabetta, poiché tutti sono consapevoli che, finito il suo Regno per la monarchia saranno problemi seri.

Il motivo? Secondo molti la Corona non ha più alcuna utilità istituzionale e alcuni politici del Regno Unito stanno già organizzandosi per “far fuori” il prossimo Re.

