La Regina costretta a rinunciare alla sua passione: è troppo pericoloso

La passione della Regina Elisabetta per i cavalli e per i suoi adorati Corgi è cosa nota, ma c’è un altro piccolo piacere di cui non si parla spesso e che Elisabetta suo malgrado è stata costretta a mettere da parte.

Quintessenza dell’aristocrazia britannica, la Regina ha molte altre abitudini tipiche della nobiltà, tra cui la caccia alla volpe, l’equitazione e … il gin.

Le donne della famiglia di Elisabetta II sono sempre state delle forti bevitrici. La Regina Madre, vissuta più di cent’anni e che ha sempre goduto di buona salute, era una grande amante del Gin.

La Principessa Margaret, sorella della Regina, è invece defunta molto prima di sua madre: i suoi problemi di salute sono stati aggravati dal fatto di aver sempre ecceduto con l’alcool e con il fumo nel corso della propria vita.

L’importanza dell’alcool per i Windsor risale addirittura alla capostipite, la grande Regina Vittoria che aveva imposto una tradizione di corte che il Principe Filippo fece letteralmente a pezzi al primo raffreddore.

Molto più morigerata della sorella, e soprattutto molto più abitudinaria, la Regina Elisabetta ha sempre amato scandire la propria giornata con una serie di rituali.

Uno dei più importanti, condiviso con il Principe Filippo, era quello del drink serale.

La passione della Regina Elisabetta per il drink della sera? Archiviata

Sembra infatti che la Regina e il Principe Filippo amassero consumare insieme il drink del dopo cena prima di andare a dormire. C’è però un piccolo mistero in merito a quale fosse il drink preferito da Sua Maestà.

Secondo alcuni, infatti, la Regina avrebbe sorseggiato per anni una coppa di champagne prima di andare a dormire. Le persone più vicine alla Regina, e che conoscono bene la vita di Corte, hanno affermato però che Elisabetta non ami moltissimo il gusto dello champagne, e che addirittura preferisca evitarlo durante i banchetti ufficiali e le cene di corte perché proprio non le va a genio e si rassegni a berne un sorso soltanto durante i brindisi.

Altre fonti affermano che il Principe Filippo abbia sempre preparato alla Regina un martini da bere prima di andare a dormire, mentre altri affermano che la vera passione della Regina Elisabetta per i drink fosse nata per un drink in particolare.

Secondo questa fonte il drink preferito dalla Regina Elisabetta sarebbe lo Zaza con molto ghiaccio. Questo cocktail si crea con due parti di Dubonnet (un vino liquoroso aromatizzato con erbe e spezie varie) a cui si aggiunge una parte di gin.

Tra tutte le ipotesi riportate dai vari tabloid internazionali pare che quella dello Zaza sia la più credibile. Proprio al suo amato Zaza, quindi, la Regina ha già dovuto rinunciare da qualche tempo.

I motivi? Esclusivamente di salute. La Regina, infatti, dovrà far fronte a una lunga serie di festeggiamenti e di celebrazioni in vista del Giubileo di Platino, che sarà la più grandiosa delle feste mai organizzate nel Regno Unito per festeggiare un monarca.

Per questo motivo l’equipe di medici incaricata di monitorare la salute della Regina ha imposto ad Elisabetta di rinunciare al suo drink della sera sostituendolo con qualcosa di più salutare. Pare che negli ultimi tempi Elisabetta abbia dovuto ripiegare su acqua frizzante e succo di pomodoro. Una sorta di “Extra Virgin Bloody Mary”.

C’è anche la possibilità, però, che Elisabetta stia seguendo una cura farmacologica a seguito di un problema alle gambe che recentemente le ha imposto di fare qualcosa a cui mai la Regina era stata costretta.

Probabilmente, per scongiurare il pericolo che, interagendo con i farmaci, l’alcool potesse provocare effetti indesiderati nell’organismo della sovrana, i medici abbiano abolito il drink della sera.

Ovviamente Buckingham Palace non ha commentato la notizia di questi giorni perché sarebbe piuttosto fuori luogo parlare delle “abitudini alcoliche” della Regina. Sui tabloid britannici si sta diffondendo però un’altra versione, cioè quella che sia stata Elisabetta a decidere di rinunciare completamente all’alcool e che, comunque, non si tratti di una grande rinuncia per la sovrana.

Lo scopo di questa “versione alternativa”? Probabilmente quello di dare l’impressione che nessuno dia ordini a Elisabetta, nemmeno i suoi medici, e che la monarca sia in grado di prendere autonomamente le decisioni migliori per la sua salute.

