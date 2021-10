La tua cioccolata calda è sempre grumosa? I 4 errori più comuni!

Una cioccolata calda fatta in casa a prova di errori? Ecco come evitare i grumi e servire una cioccolata calda aromatizzata vellutata come quella del bar.

La preparazione della cioccolata calda fatta in casa è così semplice che spesso viene presa sottogamba: com’è possibile sbagliare? Invece è possibile, soprattutto se ci si vuole cimentare in una cioccolata calda aromatizzata.

La cioccolata calda ideale è vellutata, perfettamente liscia, calda ma non bollente, densa ma non solida, fluida ma non liquida. Insomma, per essere perfetta deve raggiungere un perfetto equilibrio di consistenza e di sapori.

Per ottenere questo risultato preparando la cioccolata calda fatta in casa è necessario procedere con la massima attenzione: dal momento che gli ingredienti sono pochissimi e che è letteralmente impossibile sbagliarli, è importante prestare massima attenzione al procedimento.

I 4 errori da non commettere quando prepari la cioccolata calda fatta in casa

La gestione degli ingredienti secchi e liquidi, la temperatura di questi ultimi e la gestione degli aromi sono i tre punti fondamentali su cui concentrarsi per ottenere una cioccolata in tazza perfetta da ogni punto di vista.

Non preparare le polveri nel modo giusto

Le polveri utilizzate per la preparazione della cioccolata in tazza sono essenzialmente due o tre: la farina (ma meglio l’amido di mais o la fecola di patate, perché non alterano il sapore del cacao), lo zucchero e gli aromi in polvere (che non sono presenti se si sceglie di aromatizzare la cioccolata con aromi in forma liquida).

I ricettari classici sottolineano sempre quanto sia importante setacciare le polveri per evitare la formazione di grumi. Si tratta in linea generale di un ottimo consiglio, che però può risultare noioso da mettere in pratica. Una buona alternativa è utilizzare la spatola di silicone per schiacciare tutti i grumi presenti nelle polveri prima di aggiungere il latte.

Mescolando con energia, inoltre, i granelli di zucchero semolato termineranno il lavoro, rompendo con facilità anche i grumi di piccole dimensioni che sono sfuggiti alla nostra spatola.

Per fare ancora prima si potrebbe utilizzare una frusta a mano o un battiuova.

Aggiungere gli aromi al momento sbagliato

Quando si vuole preparare una cioccolata calda aromatizzata è necessario stabilire prima quali aromi utilizzare.

Gli aromi più amati per questo genere di preparazione sono cannella, anice stellato, zenzero, pepe, peperoncino, sciroppo di rosa o di menta, caffè e liquori.

Come si può facilmente notare alcuni di essi sono in polvere e altri sono in forma liquida. Per evitare la formazione di grumi è necessario aggiungere gli aromi in polvere nella fase delle polveri e non all’ultimo momento, quando la cioccolata è già cotta. Se lo si dovesse fare, infatti, è molto probabile che si formino grumi di polveri (soprattutto di cannella) estremamente fastidiosi per il palato: è uno degli errori più comuni con la cioccolata calda!

Gli aromi in forma liquida invece andranno aggiunti a fine cottura, dopo aver spento la fiamma: in questo modo si sarà certi che l’aroma non evapori a causa del calore eccessivo e che rimanga tutto racchiuso nella bevanda.

Mescolare gli ingredienti nell’ordine sbagliato

Si tratta di una regola che non vale solo per la cioccolata calda ma anche per tutte le ricette che prevedono l’unione di ingredienti secchi e di ingredienti liquidi.

Per ottenere un composto senza grumi è strettamente necessario mescolare prima tutte le polveri in un contenitore, quindi aggiungere le componenti liquide a filo e assolutamente non tutte insieme.

Nel caso del cacao in polvere, alla base della preparazione della cioccolata calda, questo procedimento è strettamente necessario poiché il cacao, a causa delle sue caratteristiche, impiega moltissimo tempo ad assorbire i liquidi.

Per la cioccolata calda si può utilizzare il pentolino che poi andrà posto sul fuoco per mescolare le polveri, unendo successivamente il latte.

Usare latte troppo freddo e tutto insieme

Per evitare la formazione di grumi l’ideale è utilizzare latte a temperatura ambiente o addirittura tiepido. Se si utilizza latte freddo di frigo l’ideale è passarlo per qualche minuto al microonde a bassa temperatura per riscaldarlo prima dell’utilizzo.

Come già accennato, gli ingredienti liquidi vanno versati poco alla volta, e si dovrà procedere a versarne altri soltanto quando quelli già presenti nel recipiente saranno completamente assorbiti.

Per capire se si sta procedendo nel modo giusto basta osservare la consistenza del composto che si sta ottenendo: dev’essere semisolido al principio e più liquido solo verso la fine.