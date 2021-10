L’abito scollato di Miriana Trevisan al Grande Fratello Vip fa innamorare. Copiamola!

Sta facendo parlare di lei nella casa del Grande Fratello Vip per l’affinità con Nicola Pisu (che però sembra essere affetto dalla sindrome “dell’innamoramento facile”). Miriana Trevisan nell’ultima puntata ha sfoggiato un abito nero senza spalline, con coppe a triangolo, davvero chic. Scopriamo come ispirarci al suo outfit principesco.

Miriana Trevisan punta sul binomio rossetto rosso da femme fatale – abito senza spalline con bustino e gonna vaporosa per catturare l’attenzione del pubblico nella sesta edizione del GF Vip. Sembra proprio che sia nel colore blu elettrico (indossato a fine settembre) che in nero, abbia fatto colpo. Vediamo quali brand scegliere per copiarla, portamento compreso.

L’abito di Miriana Trevisan fa sognare proprio tutti

Il primo capo che proponiamo è firmato Bottega Veneta ed è subito evidente quanto possa star bene a tutte. Con bustino a fascia, cinturino in vita con dettaglio coordinato alle cerniere delle due tasche laterali, promette di essere portato sia di giorno che la sera, sia con un tacco alto che con uno stivale flat. Il difetto è il costo: 1850 euro.

Elisabetta Franchi è una garanzia di glamour ed unicità ecco perché a scegliere le sue creazioni sono da sempre donne forti e sicure di loro stesse, di cui molte del mondo dello spettacolo. Il vestito Red Carpet con scollo a cuore (440 euro) è disponibile in nero ma anche in altri cinque colori, realizzato in jersey cupro con corpetto percorso da sottili linee verticali sul davanti ha una gonna asimmetrica con un profondo spacco laterale. Simile, ma non troppo, al look di Miriana che imitiamo oggi.

Scendiamo di prezzo (25,95 euro) con il vestito corto aderente con scollo a cuore e spalle scoperte di Zara. Adatto a fisici androgini ed a chi ha il seno piccolo, è una scelta che potrà essere usata ancora e ancora visto il taglio minimal e sobrio.

Restando sui brand low cost ci pensa H&M a proporre un abito lungo a soli 13,99 euro. Senza spalline, in morbido jersey, ha volant con frange a pon-pon in alto, elastico sotto e sopra il seno. Semplice e sobrio, va bene per essere indossato tutti i giorni.

Molto da scegliere ma altrettanto da cercare perché, contrariamente ai capi fantasia, quelli semplici e di qualità sono pochi e le taglie finiscono subito. Meglio affrettarsi!

Silvia Zanchi