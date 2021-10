Anticipazioni Beautiful: dramma senza fine per Katie

Beautiful anticipazioni dall’America. Katie sfortunatissima in amore, ecco cosa accadrà. Brooke c’entra qualcosa.

La soap opera che ci accompagna dal lontano 1990, quando è approdata per la prima volta in Italia, Beautiful torna a sorprenderci con nuove importanti anticipazioni. Stavolta parliamo di anticipazioni che arrivano dall’America. E che dunque, sono un anno più avanti rispetto a noi.

Infatti come ben sapete, le nostre anticipazioni si muovono in due direzioni: da un lato seguiamo la programmazione italiana e dunque vi anticipiamo le trame che stiamo vedendo in Tv; dall’altro invece, vi diamo nuovi input e informazioni direttamente da oltre oceano, dove la soap è un anno avanti rispetto a noi.

Per quanto riguarda la programmazione televisiva in italiana, Beautiful è sicuramente una delle soap longeve della storia della Televisione ed è trasmessa dal 4 giugno 1990, prima su Rai 2 e in seguito, dal 5 aprile 1994, su Canale 5. Sempre nel 1994 fu brevemente trasmessa anche in prima serata da Rete 4.

Come ormai noto, Beautiful narra le vicende della famiglia Forrester e dei loro affari, problemi di cuore e intrighi di potere. Ambientata sullo sfondo dell’alta moda di Los Angeles Beautiful dunque va in onda da 30 anni sulle nostre reti per la bellezza di 8547 puntate.

Nuove importanti anticipazioni dall'America. Sembra proprio che Brooke stia mettendo lo zampino nella vita sentimentale di Eric Forrester spingendo l'uomo a riavvicinarsi a Donna. E in tutto ciò chi ne risentirà sarà Katie.

Se avete letto le nostre anticipazioni americane di Beautiful, sapete che Brooke si metterà in mezzo per la situazione sentimentalmente del suocero, Eric Forrester. Infatti, il suo matrimonio con Quinn non è andato nel migliore dei modi in quanto – a causa della sua impotenza – ha addirittura concesso alla moglie Quinn Fuller di avere Carter Walton come amante.

Apparentemente in questa storia si collocava Katie. La donna, infatti, sembrava essersi molto avvicinata al Forrester. riuscendo a convincere Eric a confidarsi con lei. Brooke si era anche raccomandata a Katie di stare accanto ad Eric, certa che l’uomo avesse bisogno di lei. Tutto ciò stava portando verso una direzione ben precisa, un sentimento e una possibile relazione.

Eppure non sarà così. La vita sentimentale di Katie resterà nel limbo in cui vive da un anno, in attesa di risolvere le vicende con Bill Spencer. Sembrava pace fatta tra lei e l’ex marito quando l’editore era stata scagionato per la morte di Vinny Walker, eppure Katie ora continuerà ad avere un problema con gli atti compiuti da Bill proprio in quell’occasione.

Nei prossimi episodi americani, Bill proverà nuovamente a ricucire con Katie ma probabilmente le cose non andranno benissimo, visto che poi si rivolgerà proprio a Ridge e a Brooke per un favore.