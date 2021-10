Unghie Fluo ancora al top: l’abbinamento preferito di Chiara Ferragni

Secondo Chiara Ferragni le unghie fluo non dovrebbero rimanere relegate ai mesi estivi. Al contrario, i colori super energetici possono essere top anche nell’Autunno 2021.

Questi colori estremamente appariscenti sono adatti principalmente alle ragazze giovani o con uno stile molto moderno, che non hanno alcuna paura di indossare una manicure vistosissima per diversi giorni di seguito.

Chiara ha scelto una base azzurro intenso non fluorescente sulla quale sono state create onde verde acido e rosa fluo a mano libera che permette la creazione di una texture a rilievo.

Per realizzare al meglio questa manicure è consigliabile avere unghie piuttosto lunghe, preferibilmente a mandorla o a ballerina.

In questo modo si avrà a disposizione più spazio in verticale per realizzare onde lunghe e ben arcuate.

Si tratta di una manicure poco adatta, invece, a coloro che hanno lo spazio ungueale piuttosto largo, perché questo tipo di decorazione tende a renderlo visivamente ancora più ampio e, se le unghie sono piuttosto corte, anche più tozzo.

Tutte le varianti delle unghie fluo nell’autunno 2021

Negli scorsi mesi le onde sono state uno degli schemi decorativi più utilizzati in assoluto per le unghie e sono state declinate in moltissimi abbinamenti di colore.

Nella maggior parte dei casi però si preferiva mantenere neutra o addirittura trasparente la base delle unghie, in maniera da far risaltare i tocchi di colore in maniera più evidente.

Naturalmente i colori con cui realizzare le unghie possono essere scelti in maniera che creino interessanti contrasti di colore o in maniera che formino una delicata scala cromatica.

La scelta di Chiara Ferragni, amante dei colori fluo, ovviamente è per un contrasto estremo, reso ancora più evidente dalla scelta di un colore particolarmente vivido per il fondo, che quindi si trasforma in un ulteriore elemento di colore nell’economia di questa manicure.

Per un effetto meno colorato e più di classe c’è sempre la possibilità di scegliere colori super intensi o propriamente fluo da abbinare a una base neutra, il più simile possibile al colore della pelle per far apparire la mano più lunga.

Di certo però le onde non sono un elemento decorativo obbligatorio. Se l’elemento principale intorno a cui si vuole costruire la manicure è il colore si potrà optare anche per decorazioni rettilinee ad altissimo contrasto cromatico.

Per chi ama invece un effetto psichedelico come le fantasie che andavano più di moda negli anni Settanta, c’è sempre la possibilità di rendere le onde più fitte e ravvicinate, coprendo completamente la superficie dell’onda con motivi decorativi.

In questo caso la manicure sarà estremamente appariscente e bisognerà possedere uno stile molto appariscente per poterle indossare in tutti i momenti della giornata e ovviamente in tutte le possibili occasioni.

Per smorzare un po’ l’arcobaleno fluo si può anche prendere in considerazione l’idea di creare chiazze di colore intenso da utilizzare come base per la realizzazione di micro decorazioni realizzate in smalto nero (di cui abbiamo già parlato qui).

In linea generale, quindi, non ci sono regole per il corretto abbinamento dei colori fluo: tutto sta nel stabilire prima quanto si vuole che la manicure risulti appariscente e “piena”. Se ci si sente a proprio agio con i colori fluo, ma fino a un certo punto, il consiglio è di optare, esattamente come Chiara, per una palette di colori pastello da ravvivare con tocchi di fluo più vistoso.