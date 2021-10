GF Vip, le storia d’amore non premiamo: il pubblico glissa e premia Lui!

Al GF Vip, contrariamente a quanto si possa pensare, le storie d’amore non premiano: il pubblico ha preferito Lui tra tutti i vipponi scelti da Alfonso Signorini per questa sesta edizione!

Il GF Vip è iniziato da quasi due mesi ormai e il pubblico del piccolo schermo si è sicuramente fatto un’idea dei vipponi scelti da Alfonso Signorini quest’anno e se durante la precedente volta abbiamo chiesto loro di votare la propria concorrente preferita, questa volta tocca ai maschietti.

I concorrenti uomini questa volta non sembrano aver fatto breccia nel cuore dei telespettatori. In quanto i primi, e al momento gli unici, ad uscire sono stati propri loro, ma chi tra questi è riuscito ad avere la meglio? Per questa risposta ovviamente abbiamo bisogno di voi e nelle scorse ore abbiamo chiesto sui nostri profili social chi tra i concorrenti del GF Vip fosse il vostro preferito e le reazioni non sono di certo mancate. Ecco chi ha sbaragliato la concorrenza.

LEGGI ANCHE: GF VIP 6: Adriana Volpe e Sonia Bruganelli look splendidi e colorati

La classifica dei concorrenti più amati del GF Vip 6

Prima di iniziare con la classifica, è giusto fare alcune dovute precisazioni. La prima è che questa classifica è stata stilata per puro divertimento e per intrattenere gli utenti della rete. Per questo motivo non ha alcuna intenzione di influenzare in maniera negativa o positiva l’opinione che loro hanno sui concorrenti della sesta edizione del Grande Fratello Vip.

Le posizioni sono state stilate in base ad una media dei voti positivi e negativi ricevuti nelle scorse ore e in fondo a questo articolo trovate tutte le percentuali ricevute. Detto questo, scopriamo subito chi occupa l’ultimo posto dei vipponi di quest’anno!

LEGGI ANCHE: GF Vip, la gieffina sbaraglia la concorrenza: è Lei la regina di stile!

All’ultimo posto, purtroppo, costatiamo che le storie d’amore e le continue confusioni sentimentali non hanno affatto giovato a questo concorrente. Strano, visto che solitamente si è convinti che la carta forte nei reality show sia proprio quella di innamorarsi, ma non per Gianmaria Antinolfi che si è piazzato all’ultimo posto della nostra classifica, collezionando il minimo delle preferenze.

Un gradino più sù, invece, troviamo Giucas Casella che più per essere preoccupato per le dinamiche del Grande Fratello Vip, il suo unico pensiero va alla villa che è convinto avere una piscina abusiva a causa di un terribile scherzo da parte della produzione.

Altra testimonianza che le storie d’amore non sempre si rivelano essere una spinta nei confronti del pubblico, lo dimostra la quinta posizione di Nicola Pisu, che sta prendendo ora man mano spazio all’interno delle dinamiche relative al programma. Chi invece si è inserito particolarmente, scontrandosi con numerosi concorrenti, è invece Davide Silvestri definito un vero e proprio stratega da Raffaella Fico.

Al terzo posto, medaglia di bronzo, invece, per Alex Belli che insieme a Soleil Sorge è senza dubbio uno dei protagonisti indiscussi di quest’anno. Così come Manuel Bortuzzo che è riuscito ad ottenere la medaglia d’argento in questa classifica. L’oro, invece, oltre che nello sport, è tutto per Aldo Montano che si è fatto conoscere ed apprezzare dal pubblico del piccolo schermo.