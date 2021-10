GF Vip, la gieffina sbaraglia la concorrenza: è Lei la regina di stile!

Al GF Vip è soltanto lei la regina di stile di questa sesta edizione e a dirlo è il pubblico della rete: ha sbaragliato la concorrenza!

La sesta edizione del GF Vip ha debuttato da poco più di un mese sul piccolo schermo degli italiani ed ovviamente, oltre a parlare delle varie dinamiche che hanno visto coinvolti i vipponi scelti da Alfonso Signorini, per la terza edizione consecutiva al timone del programma, si parlato anche dei look proposti durante il corso delle due dirette settimanali.

C’è infatti chi preferisce adottare uno stile più classico, come le veterane della Casa, oppure chi preferisce osare proponendo sempre qualcosa di eccentrico ed originale. Per questo motivo abbiamo selezionato alcuni dei look che ci hanno maggiormente colpito di questa prima parte della messa in onda e chiesto agli utenti dei social che ci seguono quale hanno preferito maggiormente.

Ovviamente la loro reazione non è tardata ad arrivare e in men che non si dica hanno decretato il miglior look del GF Vip 6

La gieffina vince su tutte: lei sfoggia i migliori look al GF Vip

Prima di svelare la classifica completa del miglior look al Grande Fratello Vip è opportuno fare alcune precisazioni. La prima è che questa classifica è stata ideata con lo scopo di intrattenere gli utenti della rete e non vuole in alcun modo denigrare il personaggio in questione o tanto meno influenzare l’opinione su di lui.

Inoltre, la classifica è stata stilata attraverso una media di voti positivi e negativi ricevuti nelle scorse ore e trovate tutte le relative percentuali alla fine di questo articolo. Detto questo, iniziamo subito a scoprire chi ha conquistato il pubblico del piccolo schermo anche grazie al proprio stile!

All’ultimo posto della classifica troviamo Soleil Sorge. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è senza dubbio la protagoniste indiscusse delle dinamiche di quest’anno, ma a questo pare per i look il pubblico ha preferito puntare su altre concorrenti ma si può sempre migliorare.

Poco prima di lei troviamo una sua collega: Sophie Codegoni. Le due sono molto simili, anche per quanto riguarda lo stile, ed il voto del pubblico è sembrato essere piuttosto coerente visto che ha piazzato Soleil all’ultimo posto. Al secondo posto, invece, troviamo un’altra protagonista della Casa: Manila Nazzaro, che ha conquistato i telespettatori per il suo look e la sua dolcezza, ma ad avere la meglio su tutte è stata soltanto una.

A vincere il sondaggio è stata Miriana Trevisan, che grazie a quest’esperienza al Grande Fratello Vip sta riscoprendo una nuova popolarità.