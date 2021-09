Sarah Ferguson: ecco perché è l’ex moglie che tutti gli uomini vorrebbero

Sarah Ferguson è l’ex moglie del Principe Andrea e potrebbe giocare una carta importantissima per salvare la faccia della Famiglia Reale (e di Andrea in particolare).

Andrea, infatti, è sempre stato il figlio scapestrato della Regina Elisabetta, che in passato ha sempre avuto amicizie pericolose e “vizietti” piuttosto discutibili. Sarah, che non è più la moglie di Andrea da diversi anni, sembra disposta al sacrificio estremo pur di capovolgere la situazione: davvero la ex moglie del secolo.

Molti sono convinti che i matrimoni della famiglia reale britannica siano tutti combinati, ma non è assolutamente vero. Solo il matrimonio di Carlo e Diana fu “incoraggiato” dalla Regina e dagli altri membri della Royal Family, mentre gli altri principi si sono sposati soltanto per amore.

Del resto, solo Carlo è destinato (forse!) a diventare Re d’Inghilterra. Tutti gli altri non hanno una Corona da servire!

Anche il matrimonio di Sarah Ferguson e Andrea di York fu un matrimonio d’amore, anche se poi finì a causa del carattere focoso e passionale dei due, che da un certo punto in poi cominciarono a litigare violentemente.

Il divorzio avvenne nel 1992, dopo appena sei anni di matrimonio e un fidanzamento durato appena sei mesi!

Anche se praticamente Sarah è la ex moglie di Andrea da 30 anni, sembra non aver capito benissimo che il loro matrimonio è finito, tanto da essersi comportata in più di un’occasione in modo abbastanza assurdo per una ex!

Imitate Sarah Ferguson e sarete l’ex moglie ideale di tutti i vostri mariti!

Quante donne divorziate vivono con l’ex marito? E quante lo accompagnano a pranzi e cene? E quante festeggiano l’anniversario? Ma allora, Fergie … che hai divorziato a fare?

1. Sarah Ferguson vive con Andrea

Da non si sa bene quanto tempo, ma si parla di anni, Sarah Ferguson e il Principe Andrea convivono. Normale, no? No.

I due tra le altre cose vivono a Palazzo, cioè nel Royal Lodge di Windsor, non hanno nemmeno voluto prendersi una residenza privata da condividere come “grandi amici”.

Tra le altre cose Andrea ha deciso di arredare una stanza esattamente come piace a Fergie, affinché la sua ex si sentisse “proprio come a casa sua”. Perché ovviamente tutti gli ex mariti riarredano casa propria come piace alla ex moglie. Anche il vostro ex lo ha fatto, no?

2. Sarah e Andrea festeggiano gli anniversari

Ora, molte coppie divorziate festeggerebbero con più piacere l’anniversario di divorzio piuttosto che quello di matrimonio, ma in casa York le cose non stanno affatto così.

Sarah e Andrea con la “scusa” dei compleanni delle figlie, degli anniversari (anche quelli di matrimonio), delle feste comandate e di tutte le altre occasioni familiari possibili, non hanno mai smesso di frequentarsi. Da trent’anni.

3. Andrea “incontrava” minorenni, e per Sarah non è importante

Il Principe Andrea è stato preso di mira da una lunga serie di accuse pesantissime: alcune donne lo hanno accusato di aver avuto rapporti sessuali con loro mentre erano schiave del sesso di Epstein, miliardario accusato di pedofilia poi morto suicida in carcere.

Le accuse risalgono a fatti avvenuti molti anni fa, non troppo tempo dopo il divorzio da Fergie, ma quest’ultima non ha mai detto una parola in merito alle “abitudini cattivelle” del marito, differentemente da Diana.

La principessa del Galles, infatti, in più di un’occasione ha spiattellato in televisione i vizietti di Carlo e di Camilla, senza alcuna premura per la famiglia reale. Fergie no, e proprio per questo motivo, forse, Elisabetta II tollera la strano rapporto che lega Sarah ad Andrea.

Tra le altre cose, Sarah Ferguson ha dichiarato che quando ha sposato il Principe di cui era innamorata ha promesso di sostenerlo sempre, quindi negli ultimi mesi si è presentata in coppia con lui alle poche cene ufficiali a cui Andrea è stato ammesso dopo il “licenziamento” dalla famiglia reale.

Per riassumere, il suo ex è accusato di stupro e di violenze ma per Sarah sono sciocchezze. Quando si dice gli occhi dell’amore!

4. “Sarah, mi sposi di nuovo?”

Secondo voci che stanno circolando in maniera sempre più insistente intorno al Duca di York, pare che Andrea voglia risposare Sarah.

“Meraviglioso” penserà qualcuno, “il vero amore trionfa” penseranno i più romantici, “e dopo trent’anni era ora” diranno i più pratici … e invece no.

Come si sa, infatti, il Principe Andrea è stato chiamato a presentarsi in un tribunale americano, poiché la donna che lo ha accusato di stupro è cittadina degli Stati Uniti. Ovviamente, essendo membro della famiglia reale inglese, il Principe Andrea gode dell’immunità, cioè non può essere giudicato in tribunale, meno che mai in quello di un paese straniero. Un po’ come l’immunità parlamentare dei nostri politici mentre sono in carica, ma il Principe Andrea gode di un’immunità a vita dal momento della nascita.

Ovviamente in passato i membri della Famiglia Reale Britannica si sono ben guardati dal farsi accusare di cose tanto terribili da richiedere un processo penale, quindi a nessuno importava del fatto che la Regina Elisabetta non potesse presentarsi davanti a un giudice.

Oggi invece, a causa dello scandalo sorto in pieno periodo MeToo, a livello internazionale molti stanno puntando il dito verso Andrea di York, che sembra “approfittare” della propria immunità per sottrarsi a una giusta pena.

Ovviamente Sarah Ferguson come ex moglie non fa più parte della famiglia reale e quindi, per logica, potrebbe essere chiamata a testimoniare contro l’ex marito perché, avendo vissuto con lui, dovrebbe essere informata dei fatti (ma soprattutto dei vizi) del terzo figlio di Elisabetta.

Cosa farà Andrea? La cosa più naturale del mondo! Il Principe Andrea potrebbe chiedere la mano di Fergie per la seconda volta, in maniera da impedirle di andare in tribunale a testimoniare contro di lui perché di nuovo parte della Famiglia Reale.

E Sarah Ferguson accetterà? In qualità di ex moglie del secolo potrebbe farlo a occhi chiusi. Del resto che importa se non ha ricevuto la proposta per trent’anni? Quello del Principe Andrea (se la proposta ci sarà davvero) sarà sicuramente un gesto di puro e disinteressato amore!

