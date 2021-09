Labbra Rosse per Victoria De Angelis: copiamo insieme il look by Gucci!

Le labbra rosse di Victoria de Angelis per Gucci non possono passare inosservate: tutte le fan della Maison e del gruppo rock rivelazione dell’anno devono provare a indossarle almeno una volta nella vita!

I Maneskin stanno dimostrando ancora una volta quanto il connubio tra arte spettacolo e moda sia un connubio vincente e ovviamente il loro make up è parte integrante di un’immagine chic e trasgressiva allo stesso tempo.

Victoria De Angelis in particolare sta dimostrando di poter essere uno dei volti più iconici d’Italia, soprattutto quando indossa un trucco potente come quello che ha realizzato per lei la maison Gucci.

Gucci ha stabilito ormai una collaborazione strettissima con i quattro fenomeni del rock, firmando gran parte dei loro look di maggior impatto scenico.

E, a proposito di impatto scenico, tra le fotografie recentemente pubblicate dalla maison quella delle labbra rosse di Victoria de Angelis è in assoluto la più iconica.

Copiare le labbra rosse di Victoria de Angelis senza spendere una fortuna

Dalle labbra rosso Coca Cola che sono state il tormentone dell’estate alle fantastiche labbra rosse by Gucci il passo è stato breve. Questo make up è di certo quello che più di tutti rappresenta il 2021.

Il passo fondamentale per realizzare un trucco tutto concentrato sulle labbra è realizzare una base viso assolutamente impeccabile, grazie alla quale l’incarnato apparirà perfettamente compatto e omogeneo.

Naturalmente si tratta di un gioco facile sulla pelle di porcellana della giovanissima Vic, ma con qualche accorgimento sarà possibile ottenere lo stesso risultato anche su pelli che presentano qualche piccola imperfezione o qualche discromia.

Innanzitutto, dato che siamo reduci dall’estate, è possibile che in queste settimane siano spuntate macchie scure sul viso, causate dalla prolungata esposizione ai raggi solari.

Per coprirle è necessario conoscere bene l’utilizzo dei correttori colorati, che dovranno essere applicati con grande attenzione e soprattutto con grande intelligenza nei punti in cui le macchie scure sono più evidenti.

Leggi Anche => Coprire le macchie scure sul viso: errori da evitare e strategie top

Le occhiaie non rientrano esattamente nelle “macchie scure” ma di certo sono zone d’ombra molto profonde che possono rendere lo sguardo spento e pesante. Anche in questo caso, per coprirle sarà necessario studiare accuratamente la loro colorazione e “compensarle” con un correttore appropriato. Il nostro consiglio è di utilizzare il color pesca!

Se, a causa dell’età o del tipo di pelle i pori risultano un po’ dilatati sulle guance bisognerà coprirli in maniera che le gote appaiano lisce e fresche. Il miglior amico delle donne in questo caso è il primer viso, che può essere utilizzato anche per camuffare i rossori invernali causati dal freddo o della couperose: basta sceglierlo verde (e no, non sembrerete le sorelle di ET!).

Realizzata la base, arriviamo al punto focale: il trucco labbra di Victoria De Angelis.

Come si vede, il contorno labbra di Victoria è perfettamente definito, ed è stata utilizzata una matita labbra piuttosto dura per sagomare la forma delle labbra nel modo desiderato.

Inutile dire che con un rossetto così acceso la forma dev’essere perfettamente simmetrica, soprattutto in corrispondenza dell’arco di Cupido.

Leggi Anche => Il trucco per labbra perfettamente simmetriche? Disegna una X come le VIP

La matita dev’essere dello stesso colore del rossetto, quindi il consiglio di base è di utilizzare matita e rossetto prodotte dai vari brand per essere utilizzate insieme.

Per quanto riguarda il tono di rosso, quello scelto per il trucco di Vittoria è un rosso lacca che sta benissimo su pelli pallide e dal sottotono freddo. Chi ha un sottotono caldo o dorato dovrebbe orientarsi su rossi che contengano una leggerissima punta di giallo, in maniera che risultino armonici con la carnagione.

Leggi Anche => Rossetto Rosso: come sceglierlo in base a pelle e carnagione

Per Victoria è stato utilizzato il nuovo Goldie Red Rouge de Beauté Brillant, che è possibile acquistare sul sito ufficiale della maison al costo di 40 Euro.

Si tratta di un prodotto che fonde le proprietà di un rossetto e di un balsamo labbra, per mantenere l’idratazione della bocca il più a lungo possibile.

E chi non ha modo di spendere tanto per il rossetto by Gucci?

Il nostro consiglio è di optare per una tinta labbra, da applicare senza primer (affinché penetri a fondo nella mucosa della bocca) su labbra profondamente idratate con una crema nutriente da utilizzare almeno mezz’ora prima dell’applicazione del trucco, in maniera che possa essere assorbita bene.

Per far apparire le labbra ancora più definite, si può utilizzare un pennellino molto piccolo per “ripulire” il contorno labbra e renderlo più luminoso grazie a una sottilissima linea di fondotinta chiaro, lo stesso che usiamo per le zone luminose del contouring!