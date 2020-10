Rossetto Burgundy: a chi sta bene, quale scegliere, come applicarlo, video

Il rossetto Burgundy, una delle tendenze makeup dell’autunno 2020 da non lasciarsi sfuggire. Scopriamo a chi sta bene, quale scegliere, come applicarlo e i video tutorial per un burgundy makup perfetto.

Il rossetto Burgundy è uno dei makeup trend di stagione, un colore unico e particolare che anche in passato ha vestito le labbra di molte donne, soprattutto negli anni ’90, quando le labbra scure hanno rappresentato un vero ‘must’ del trucco labbra. Oggi ritornano in modo prepotente sulle passerelle e ad incorniciare sorrisi in modo prepotente, come una tendenza alla quale davvero non si può e non si deve rinunciare, soprattutto perché dispensatrice di grande fascino.

Scopriamo a chi sta bene il rossetto Burgundy, quale scegliere, come applicarlo in modo perfetto e i video tutotorial per ispirare dei Burgundy makeup completi per essere sempre bellissime e ‘super glam’.

Rossetto burgundy: a chi sta bene

Un rossetto dalla tonalità così decisa come il Burgundy sembrerebbe escludere a priori alcune tipologie di donna ma al contrario nessuna donna dovrebbe rinunciare ad un vezzo così particolare come questo colore scuro e dall’effetto ‘strong’, dalla più giovane alla più matura, servirà magari scegliere la tonalità più adatta e una formulazione leggera e avvolgente.



Il rossetto Burgundy che caratterizzerà la stagione sarà rigorosamente opaco e dalla tonalità molto molto forte, un rossetto capace di donare personalità ed eleganza, se abbinato con il giusto makeup occhi e ad un incarnato perfetto. Via libera dunque alle donne giovanissime e giovani che vorranno sfoggiare un bel rossetto di questo colore matte e pigmentato o una tinta labbra dallo stesso effetto ma a lunga durata.

Per le donne più mature che non vogliono rinunciare a sfoggiare un rossetto in piena linea con le attuali tendenze, saranno perfetti tutti i rossetti cremosi satinati e i gloss trasparenti in tonalità Burgundy, l’effetto finale sarà decisamente più leggero e raffinato.

Rossetto Burgundy: quale scegliere

Il rossetto Burgundy è un prodotto makeup di tendenza a cui nessuna ragazza o donna vuol rinunciare in questo autunno inverno 2020, ma ad ogni donna il suo rossetto perfetto.

Tutti i prodotti dall’effetto opaco come rossetti e tinte labbra, sono senza dubbio quelli di maggior tendenza ma dovranno essere scelti da donne giovani, in grado di sdrammatizzare questa tonalità di rossetto con un makeup leggero e luminoso ed un look semplice.

I rossetti cremosi dal finish ‘satin’ e i lucidalabbra in questa deliziosa nuance, saranno perfetti per una donna pià matura, ma sempre attenta alla moda, per assicurare un makeup raffinato, magari abbinando le labbra burgundy ad un makeup sui toni del rosa o del biscotto, molto molto eleganti.

Rossetto Burgundy: come applicarlo in modo perfetto

Il rossetto Burgundy necessita di un’applicazione perfetta, come tutti i rossetti dal tono deciso. Il prodotto chiave per applicare un rossetto di questo colore, è senza dubbio il primer labbra, che dovrà essere ‘neutralizzante’ del colore naturale delle nostre labbra, per mantenere tutte le sfumature del rossetto brillanti e verosimili alla nuance originale del rossetto.

Inutile specificare che avere labbra prive di imperfezioni renderà l’applicazione più semplice e l’effetto finale più piacevole, per questo sarà bene prepararle al trucco con uno scrub labbra e una buona dose di burro di cacao idratante.

Dopo aver idratato le labbra e steso il primer, si potrà procedere applicando una matita contorno labbra ‘tono su tono’ o evitare questo passaggio se si hanno labbra carnose e con contorni ben definiti naturalmente.

Una volta applicato il contorno labbra e eventualmente aver ingrandito le labbra leggermente, si potrà passare all’applicazione del rossetto. Il rossetto potrà essere applicato con un pennello specifico o direttamente dallo stick ma solo se si ha molta dimestichezza con il makeup labbra.

In caso di tinte labbra e lucidalabbra, ci si potrà servire dell’applicatore in spugna in dotazione con il prodotto.

L’applicazione del rossetto dovrà essere uniforme e priva di antiestetiche sbavature. Qualora si sbagliasse nell’applicazione si potrà provvedere ad eliminare il colore in più con un bastoncino di cotone e eventualmente a ripristinare il colore dell’incarnato con un piccolo tocco di correttore ben sfumato.

Rossetto Burgundy : i video tutorial per un makeup look perfetto

Abbiamo selezionato per voi dei video tutorial attraverso i quali imparare a creare un Burgundy makeup look completo in piena tendenza con la moda attuale.

Il rossetto Burgundy sarà davvero perfetto da sfoggiare di giorno e anche di sera, una moda capace di donare un’aspetto ricercato e affascinante ad ogni donna.