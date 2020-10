Alessia Marcuzzi assente alle Iene, perchè? Positiva al Covid

Alessia Marcuzzi assente alle Iene, salta la conduzione della puntata del 13 ottobre: è positiva al Covid 19.

Salta la conduzione di Alessia Marcuzzi alle Iene. La conduttrice sarebbe risultata positiva al Covid 19 facendo così saltare la sua presenza alla guida del programma di Italia 1. A lanciare l’indiscrezione sono stati Libero e Dagospia secondo cui «la conduzione èstata rivoluzionata last-minute». L’annuncio ufficiale, poi, è stato dato da Nicola Savino a cui è stata affidata la conduzione solitaria.



Alessia Marcuzzi positiva al Covid: salta la diretta de Le Iene

Le indiscrezioni circolate pochi minuti prima dell’inizio della nuova puntata de Le Iene Show, sono state confermate in diretta da Nicola Savino, compagno d’avventura della bionda conduttrice. Dopo l’annuncio della conduzione, Nicola Savino si è presentato solo nello studio de Le Iene annunciando la presenza della Marcuzzi. La Gialappas’ Band, però, ha continuato il siparietto spiegandogli che l’assenza di Alessia non era una semplice indiscrezione ma che era tutto vero. Dopo aver sdrammatizzato, Nicola Savino ha così confermato la positività della Marcuzzi al Covid spiegando nei dettagli cos’è accaduto in giornata.



“Alessia non c’è stasera. E’ tutto vero. Ogni martedì ci controlliamo per essere tutti in sicurezza e stamattina, ad uno di questi test, Alessia è risultata positiva al Covid. Non ha sintomi tanto che stamattina ha fatto questo test e stava andando verso la stazione. Poi gli hanno detto che era positiva ed è tornata a casa”, ha detto Savino in diretta augurando una pronta guarigione ad Alessia che sarebbe asintomatica.



Prima della Marcuzzi, pochi giorni fa, era risultato positivo al Covid anche l’inviato delle Iene Giulio Golia. “Buongiorno, in tanti mi chiedete delle mie anzi, nostre ,condizioni mediche:Molto meglio penso e spero che il peggio sia passato”, ha scritto poche ore fa Giulio Golia sui social informando i followers delle sue condizioni di salute.