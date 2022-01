Menù della domenica: la terra in tavola, quante idee per tre piatti

Impariamo a sfruttare al meglio i prodotti della nostra terra con un menù con carote, zucca, melanzane e un po’ di fantasia, il pranzo è servito

La buona cucina è anche rispetto del territorio e dei suoi prodotti. Ecco perché per il nostro menù della domenica abbiamo scelto tutti piatti che parlano dell’Italia e del lavoro che c’è dietro a quanto mangiamo tutti i giorni.

Carote, zucca, melanzane: partiamo da questo per creare un pranzo gustoso.

Menù terra in tavola

Flan di carote e provola

Partiamo con un antipasto leggero e poco impegnativo, anche molto naturale e che potete preparare anche tutto l’anno. Vi servono delle carote fresche, delle patate e poi uova, formaggio grattugiato e un formaggio filante, più i pirottini per cuocere le monoporzioni.

Ma in realtà, come se fosse uno sformato, potete anche prepararlo in un pezzo unico e poi tagliarlo a fette, servito con un po’ di besciamella o una salsa ai formaggi. Tutto quello che avrete alla fine è un piatto elegante nella sua semplicità, perfetto per fare mangiare le verdure anche ai bambini senza sforzi. Insomma, tutto da provare.

Risotto con zucca e gorgonzola piccante

Passare dalle carote alla zucca è un attimo e preparare un primo piatto goloso è molto più facile di quello che potete pensare. Per compensare il sapore delicato della zucca serve un gusto deciso. Come quello di un formaggio carico di storia e di tradizione, il gorgonzola piccante. Se poi si sembra troppo, sostituitelo con quello dolce, oppure con il gorgonzola al mascarpone, anche se così aumentate le calorie.

Il principio è quello del classico risotto, solo che rispetto al solito dobbiamo aggiungere la zucca ridotta in purea e poi una crema al gorgonzola che è anche spettacolare da vedere. Volendo, potete arricchirlo con della fritta secca tritata grossolanamente per dare una nota di croccantezza finale.

Parmigiana di pesce spada e melanzane

Il nostro tour tra le eccellenze della terra finisce con un secondo che si sposa con il mare. Un’altra ricetta che possiamo preparare in ogni periodo dell’anno, a cominciare dall’estate che è certamente il periodo più propizio.

In meno di 20 minuti, tra preparazione e cottura, mettete tutti a tavola e anche questo è un grande vantaggio. Senza considerare il fatto che potete cucinare lo stesso tipo di piatto anche con altri pesci simili allo spada. La vera differenza? Scegliendo prodotti freschi e selezionati, come dovremmo fare sempre quando cuciniamo, perché la qualità a tavola paga sempre.

Buon appetito