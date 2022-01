Flan di carote e provola, una ricetta naturale che piace a tutti

Cosa succede se mettere insieme carote, patate, uova e provola, ecco come risultato uno straodinario flan.



Semplice e molto pratico, ecco un antipasto che amerete fare e rifare.

Assolutamente naturali e con un cuore filante, i flan di carote e provola sono ideali per tutte le età e non hanno nessuna controindicazione,. Anzi, una sì: creano dipendenza..

Flan di carote e provola, monoporzione ma non solo

Se non volete cucinare il flan di carote e provola nei pirottini monoporzione, con lo stesso metodo potete preparare un flan unico utilizzando uno stampo per plumcake.

Ingredienti:

6 carote

2 patate

2 uova

150 g di provola

4 cucchiai di parmigiano grattugiato

1 noce moscata q.b.

1 noce di burro

pangrattato q.b.

sale fino q.b.

pepe nero q.b.

preparazione

La prima operazione è con le carote. Tagliate le estremità e pelatele con un pelapatate o un coltello. Poi fate lo stesso con le patate e lavate tutto.

A quel punto tagliate sia le patate che le carote a pezzetti abbastanza piccoli e poi potete fare in due modi. O le mettete a lessare in una pentola con acqua salata per una ventina di minuti prima di scolarle. Oppure versatele in ciotola di vetro e copritela con pellicola trasparente. Infilatela nel microonde e lasciate cuocere per 15 minuti le verdure alla massima potenza.

Per verificare che le verdure siano cotte, toccatele con i rebbi di una forchetta. Se affondano bene senza romperle, siate a posto. Poi passatele con lo schiacciapatate in una ciotola, fino a quando ottenete una purea.

A quel punto aggiungete le uova intere, i cucchiai di parmigiano, una grattata generosa di noce moscata, poi un pizzico di sale e del pepe nero macinato fresco. Mescolate bene tutto per ottenere un composto omogeneo.

Prendete dei pirottini, in alluminio o in ceramica, e imburrateli con una noce di burro fuso spennellato sulla superficie interna. Poi passate sulle pareti il pangrattato che vi servirà anche per sformarli senza romperli.

In ogni pirottino versate un mestolino di composto facendo un buchino al centro. Quindi prendete qualche dadino di provola precedentemente tagliata e infilatelo nel buco. Poi coprite con un altro cucchiaio di composto e livellate bene in superficie.

Andate avanti così in tutti gli altri pirottini fino a quando esaurite gli ingredienti. A quel punto prendete una teglia rettangolare dai bordi alti e riempitela per metà con acqua, preriscaldando anche il forno a a 190°. Appoggiate i pirottini nella teglia e cuocere a bagnomaria per 18-20 minuti che dovrebbero bastare.

Quando sono pronti, tirate fuori i flan di carote e provola lasciandoli riposare per 5 minuti. Poi sformateli direttamente su un vassoio oppure sul singolo piattino e serviteli ancora caldi.