Pelle del viso poco tonica? Sbagli a non usare questo prodotto di skincare!

Noti una pelle del viso poco tonica? Forse nella tua beauty routine dimentichi di usare un prodotto invece fondamentale per avere sempre una pelle bellissima.

Lo specchio a volte è davvero un giudice spietato, soprattutto quando la pelle del nostro viso non appare più compatta, elastica e tonica.

Se avete riscontrato questa problematica di certo commettere un errore molto comune, non utilizzare il tonico viso. Scopriamo come contenere il problema della pelle del viso poco tonica con il prodotto giusto!

Pelle del viso poco tonica: la semplice beauty routine non basta

Anche se siete delle devote della skincare e ogni giorno vi prendete cura del vostro viso e della vostra bellezza, guardandovi allo specchio o anche applicando una crema viso potrete notare una pelle del viso poco tonica. Questo non vuol dire per forza che state invecchiando precocemente ma che non stimolate in modo giusto l’epidermide per restare tonica ed elastica più a lungo possibile.

Sono due i trattamenti che possono aiutare a risolvere questa condizione, il primo in assoluto è il tonico per il viso, prodotto notevolmente ed erroneamente sottovalutato ed il secondo è lo scrub esfoliante, scopriamo perché!

Lo scrub comporta l’azione meccanica del massaggiare il viso con un prodotto esfoliante a base di micro granuli. Questo comporta la riattivazione e la stimolazione del micro circolo e proprio per questo dopo lo scrub viso la pelle appare subito rosea e più turgida e tirata.

Si potrà applicare uno trattamento esfoliante per il viso almeno una volta a settimana ovviamente evitando il contorno occhi, zona delicatissima.

Il tonico è invece il primo prodotto che dovrebbe essere applicato al mattino e alla sera, mentre quando viene abitualmente acquistato in combo con il latte detergente, è quello che resta inutilizzato per mesi.

Dopo aver deterso la pelle si dovrà sempre picchiettare un tonico viso e per un’azione più efficace lo si potrà conservare anche in frigorifero, l’effetto sull’epidermide sarà eccezionale.

Quale tonico viso utilizzare e come applicarlo sulla pelle

Il tonico viso potrà essere scelto tra quelli delle linee viso preferiti, sicuramente adatto al proprio tipo di pelle o anche tra i tanti idrolati naturali che esistono, prima fra tutti l’acqua di rose.

Per applicare il tonico in modo efficace, esso dovrà essere letteralmente picchiettato sul viso con un dischetto di cotone. Proprio l’azione del picchiettare sarà fondamentale per rendere la pelle più tonica e mantenerla tale. Il tonico non avrà lo stesso effetto se verrà vaporizzato sul viso o applicato semplicemente con le mani.