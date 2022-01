L’uso corretto della crema viso che sicuramente non conosci!

La crema viso è un prodotto fondamentale della nostra beauty routine che troppo spesso però viene utilizzato nel modo sbagliato mettendo a rischio anche la salute della nostra pelle. Ecco l’errore che nessuno dovrebbe compiere!

Sin da giovane età ogni donna ama prendersi cura del proprio viso detergendolo e coccolandolo con prodotti specifici come tonici, idrolati e naturalmente creme idratanti.

Il gesto di applicare una crema sul viso può sembrare semplice e banale ma nasconde qualche insidia, soprattutto in alcune tipologie di crema idratante. Non tutte infatti, sono in grado di utilizzare questi elisir di bellezza in modo corretto!

Uso corretto della crema viso: attenzione al contorno occhi

La crema viso è un prodotto formulato per essere applicato sulla pelle del viso e magari del collo ma non certo per essere massaggiata sul contorno occhi.

I prodotti per il contorno occhi infatti, sono formulati in modo specifico e con ingredienti non irritanti per una zona così delicata come quella perioculare.

Quando si applica la crema per il viso dunque, si dovrà stare molto molto attenti a non farlo sul contorno occhi.

Crema viso: occhio alla scadenza!

Un altro errore che si compie nell’utilizzo della crema viso è quello di non rispettare l’indicazione del PAO. Ogni prodotto di bellezza riporta sulla confezione un icona che rappresenta un barattolo aperto sul quale è indicato un numero. Quel numero indica i mesi dalla data di apertura entro i quali il prodotto può essere utilizzato.

Ogni volta che si apre una crema viso, si dovrebbe segnare su una piccola etichetta la data di apertura e utilizzarla non oltre il numero di mesi indicati nel PAO che potranno essere per esempio sei.

Uso corretto della crema viso: ecco l’errore che non dovresti mai commettere con i prodotti in barattolo!

L’errore più pericoloso che però tutte compiamo utilizzando la crema viso in barattolo è quello di eliminare il doppio tappo che garantisce la durata del prodotto e il prelevare la crema con le dita!

La crema viso per non essere contaminata, andrebbe sempre prelevata dal barattolo con un’ apposita paletta sempre perfettamente igienizzata.

Se si pensa di non riuscire a rispettare questa regola di igiene e sicurezza, sarebbe meglio preferire creme viso in tubetto o in pratici dispenser.