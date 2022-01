Era la “ragazza riccia” del Grande Fratello: ecco com’è oggi

Al Grande Fratello era la ragazza riccia della casa, oggi ha completamente cambiato vita lontano dalle telecamere indiscrete di canale 5.

Il Grande Fratello durante il corso di questi anni ha lanciato numerosi personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo nostrano. Alcuni, nonostante durante il corso della loro esperienza abbiano riscosso un certo successo, una volta terminato il programma hanno deciso di tornare alle loro vite di sempre. Nonostante nel cuore del pubblico del piccolo schermo degli italiani abbiano ancora un posto speciale.

E’ il caso della concorrente più riccia di sempre, che ha preso parte al programma durante il corso della sua decima edizione. Il suo percorso non passò affatto inosservato, anche perché sotto l’occhio indiscreto delle telecamere di canale 5 riuscì anche a trovare l’amore. Anche se quella relazione si è poi conclusa qualche tempo dopo, segno che non erano fatti per stare insieme.

Lei è Mara Adriani del Grande Fratello e dopo la fine del suo percorso nel programma ha scelto di tornare alla sua vita di sempre. Ecco com’è diventata oggi.

Che fine ha fatto Mara Adriani dopo il successo al Grande Fratello

Mara Adriani ha preso parte alla decima edizione del Grande Fratello quella andata in onda, per essere precisi, durante il corso del 2009/2010. Durante il suo percorso nella casa più spiata d’Italia si è fatta notare non solo per la sua spiccata personalità, ma anche per aver avuto una relazione con un suo compagno di viaggio: Alberto Baiocco.

La relazione tra i due però non è andata come sperato e qualche tempo dopo hanno deciso di interrompere le loro strade. Tant’è che oggi lei è più felice che mai al fianco del suo nuovo compagno.

Mara Adriani dopo il GF ha trovato l’amore al fianco di Fabio ed insieme hanno costruito una bellissima famiglia. Tant’è che lei è da poco diventata mamma del piccolo Abramo, il suo primo figlio.

Per questo riguarda invece il resto della sua vita, nonostante sia particolarmente attiva sui social, non si hanno a disposizione numerose informazioni a riguardo. In quanto è una donna molto riservata e preferisce non condividere determinate informazioni e curiosità con gli utenti della rete. Anche se non di rado pubblica alcuni ricordi legati alla sua esperienza nel reality show di canale 5 o scatti che la immortalano al fianco dei ragazzi con cui ha avuto modo di poter vivere quei momenti che sicuramente resteranno impressi nella sua memoria per sempre.

Mara Adriani dopo il Grande Fratello è tornata alla sua vita di sempre, mettendo da parte l’occhio indiscreto delle telecamere di canale 5 che per mesi l’hanno immortalata.