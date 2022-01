Risotto con zucca e gorgonzola piccante, la ricetta che non tradisce mai

Un primo piatto per scaldarsi quando la temperatura scende, il risotto con zucca e gorgonzola piccante non potete sbagliare

Quando la temperatura fuori scende, l’appetito e la salivazione salgono. E per questo c’è bisogno di primi piatti golosi ma anche sostanziosi.

Come il risotto con zucca e gorgonzola piccante, una ricetta molto semplice ma ideale per il pranzo della domenica in famiglia oppure una cena tra amici.

Risotto con zucca e gorgonzola piccante

Se invece del gorgonzola piccante usate quello dolce, potete aggiungere anche della frutta secca (noci o mandorle tritate) per decorare il piatto e dare una nota croccante.

Ingredienti:

360 g di riso Carnaroli

450 g di zucca pulita

250 g di gorgonzola piccante

1 cipolla bianca piccola

1/2 bicchiere di vino bianco

1/2 bicchiere di latte

1 cucchiaio di farina 0

10 g di burro

1 rametto di rosmarino

brodo vegetale q.b.

olio extravergine di oliva q.b.

sale q.b.

pepe nero q.b.

Preparazione:

La prima operazione da fare è pelare la zucca, tagliarla a pezzetti e metterla su una teglia già ricoperta di carta da forno. Conditela con un filo di olio e un rametto di rosmarino, poi cuocete a 180° in forno già caldo per 30 minuti.

Quando la zucca è pronta turatela fuori e frullate la zucca con un mixer fino a trasformarla in purea che dovete setacciare in un colino per eliminare eventuali parti filamentose.

Poi in un tegame mettete a rosolare la cipolla tritata finemente insieme al burro. Non appena ha preso colore aggiungete subito il riso, lasciandolo tostare per 2-3 minuti. A quel punto sfumate con il vino bianco e non appena sarà evaporato coprite il riso a filo con qualche mestolo di brodo vegetale tenuto in caldo.

Proseguite la cottura per il tempo necessario (circa 18 minuti) aggiungendo un mestolo di brodo alla volta quando vedete che il riso si sta asciugando.

Intanto potete preparare anche la salsa al gorgonzola piccante. Versate in un pentolino il latte e portatelo a bollore il latte. Poi aggiungete due terzi del gorgonzola già tagliato a a tocchetti e lasciatelo sciogliere mescolando con un cucchiaio di legno

A quel punto aggiungete il cucchiaio di farina, mescolato a parte con 20 ml di latte, e fate cuocere il tutto a fuoco basso, mescolando di continuo. Dovete ottenere una salsa densa e anche molto saporita.

Dopo 10 minuti di cottura del riso aggiungete la purea di zucca e mescolate per amalgamare bene. Dopo un paio di minuti unite anche il resto del gorgonzola (circa 80 grammi) che avete tenuto da parte) e terminate la cottura se serve ancora con del brodo. Assaggiate per capire se serve un pizzico di sale.

Appena il riso è pronto versatelo nei piatti completando con la salsa al gorgonzola. Infine portate in tavola con una macinata di pepe nero fresco.