Avete mai visto la casa da sogno di Antonella Clerici? Meravigliosa

Avete mai visto la casa di Antonella Clerici? La conduttrice vive in una villa assolutamente da favola, foto.

Antonella Clerici è una delle conduttrici più amate dal pubblico italiano. Ogni giorno entra nelle case del suo pubblico con il programma E’ sempre mezzogiorno, in onda dal lunedì al sabato su Raiuno. Sempre sorridente, la Clerici ha conquistato il cuore dei suoi telespettatori con la sua simpatia, gentilezza ed umiltà. Oltre ad essere riuscita a reazlizzare i suoi sogni professionali, la Clerici ha realizzato anche quelli privati.

Uno dei grandi sogni privati di Antonella Clerici era diventare mamma. Sogno che ha realizzato nel 2009 quando è nata la sua bambina Maelle, frutto del suo amore, oggi finito, con Eddy Martens. Attualmente, la conduttrice ha una vita sentimentale serena e felice. La Clerici, infatti, ha una relazione con Vittorio Garrone e per vivere più serenamente la sua storia, la Clerici ha scelto di lasciare Roma, città in cui ha vissuto per tantissimi anni. Dove vive, dunque, ora la Clerici? Andiamo a scoprirlo insieme.

Casa Antonella Clerici: un sogno immerso nel bosco

Dopo anni vissuti in città, la Clerici ha scelto di tornare a vivere in una realtà più piccola, di paese, come quella in cui è cresciuta lei stessa. Antonella Clerici si è così trasferita in una casa immersa nel bosco ad Arquata Scrivia, in provincia di Alessandria, in Piemonte.

La casa di Antonella Clerici è un’immensa villa di legno immersa nel verde in cui vivono e giocano i cani di famiglia, amatissimi dalla Clerici, dal compagno Vittorio e dai rispettivi figli. Ampie vetrate rendono tutti gli ambienti molto luminosi come potete vedere qui in alto.

Elemento fondamentale della casa è la grande cucina in cui non solo la Clerici, ma anche la piccola Maelle, si dilettano ai fornelli preparando anche dei deliziosi dolci. All’esterno, invece, nell’immenso giardino, ci sono altalene, sdraio, poltrone e panche di legno. Gli interni, invece, sono arredati in modo rustico e semplice in cui non mancano divani, camini e le foto che ricordano i vari anni della vita di tutta la famiglia. All’interno della casa, inoltre, è presenta anche una palestra.