Valentina Ferragni hair trend: piega a onde per essere irresistibile

Valentina Ferragni hair trend: l’influencer adora la piega a onde, perfetta da abbinare con ogni tipo di outfit. I capelli sistemati in questo modo vanno di gran moda per l’inverno 2022. Se ti piacciono, copia lo stile della Ferragni!

Non c’è outfit davvero completo senza l’hair look giusto! Per quasi tutte le donne i capelli sono molto importanti. Inutile negarlo: sono un’arma potente di seduzione! Avere una chioma sana, lucente e corposa è, quindi, il desiderio di molte.

Ma, spesso, bisogna fare i conti con la dura realtà. Non tutte hanno la fortuna di avere una bella chioma al naturale. Soprattutto nei cambi di stagione i capelli sono più secchi, opachi e tendono a cadere in quantità maggiore. Ecco perché è importante prendersene cura ogni giorno, utilizzando i prodotti giusti.

Su una chioma sana e robusta qualsiasi piega riesce meglio, è un dato di fatto. Lo sanno bene attrici, modelle e influencer, sempre attente a regalare coccole extra ai capelli. In tal senso Chiara, Valentina e Francesca Ferragni fanno scuola! Le tre sorelle sfoggiano su Instagram hair look sempre impeccabili. Fanno tendenza, anticipano mode e sono seguitissime!

In particolare Valentina Ferragni, che ha da poco sconfitto un tumore alla pelle, adora la piega a onde. Ma a chi sta bene davvero? Scopriamolo subito!

Valentina Ferragni hair trend: è super chic con la piega a onde

Più movimento ai capelli: è questa la tendenza per l’inverno 2022. Le chiome diventano più morbide, con bellissime pieghe a onde. Flat, vaporose, soffici o più texturizzate, l’invito è sempre lo stesso: lasciare libere le chiome, prestando però attenzione alla forma del viso.

Ovale, quadrato, tondo, a cuore e così via.. ad ogni viso le sue onde! E’ questa le regola d’oro da seguire. Facciamo il punto insieme!

Viso ovale – E’ quello generalmente più armonico e proporzionato. In questa categoria rientra proprio quello di Valentina Ferragni. Anche la bellissima Julia Roberts ha un tipico viso ovale. Una bella piega a onde incornicia alle perfezione questo tipo di viso. Per un effetto ancora più chic, si possono fare delle ampie onde ai due lati del viso. Ovviamente, più sono lunghi i capelli è più questo tipo di piega viene meglio. A Valentina Ferragni dona moltissimo e, se hai un viso simile al suo, puoi copiare il suo stile!;

Viso quadrato – Questa forma di viso si caratterizza per elementi più marcati. Solitamente prevalgono una mascella importante, una fronte pronunciata e degli zigomi spigolosi. Il viso quadrato presenta molti angoli e, la lunghezza del viso, è pressoché uguale alla sua larghezza. La piega a onde dovrà quindi addolcire i lineamenti. Il modo migliore per farlo è creare un maggiore volume sulle basi e sulla parte superiore della testa, per allungare visivamente il volto. La bellissima Angelina Jolie rientra in questa categoria.

Viso a cuore – Si caratterizza per una forte asimmetria tra l'ampiezza della fronte e quella del mento. Un viso di questo tipo ha un contorno simile ad un triangolo rovesciato, il cui apice si identifica nel mento. In altre parole, la parte superiore del viso è molto più ampia di quella inferiore. Inoltre, gli zigomi sono quasi sempre molto voluminosi e pronunciati. Per valorizzare al meglio un viso simile, servono delle onde ad hoc, da fare soprattutto ai due lati del viso, per armonizzare complessivamente i lineamenti. Sai chi è la star di Hollywood con il viso a cuore più sexy? E' Scarlett Johansson.

Viso tondo – Si riconosce subito perché non ha spigolosità. Si caratterizza, inoltre, per un contorno armonico, morbido e, appunto, tondo. Nelle donne che hanno questo viso, fronte e mascella hanno la stessa lunghezza. Gli zigomi, invece, hanno più volume. La piega a onde può valorizzare questo tipo di viso. Meglio però optare per un ciuffo sfoltito e scalato, che andrà a scendere obliquo viso, e una riga laterale anziché centrale.

Di solito si usa l’arricciacapelli per fare delle onde. Probabilmente anche Valentina Ferragni ricorre a questo metodo. Ma c’è una valida alternativa che forse non conosci: ecco come fare delle onde fantastiche, senza rovinare i capelli con il calore!

Se l’hair look di Valentina Ferragni ti ha convinta cosa aspetti allora? Copialo subito per sentirti più bella e sexy!