Valentina Ferragni mostra la cicatrice del tumore alla pelle: “Sono guarita”

By

Valentina Ferragni, ospite di Verissimo, racconta la lotta contro il tumore maligno alla pelle e mostra con orgoglio la cicatrice.

Valentina Ferragni, in un’intervista rilasciata ai microfoni di Verissimo, nella puntata trasmessa del 18 dicembre, ha parlato della battaglia, vinta, contro il tumore maligno alla pelle. Bellissima e serena, la sorella di Chiara Ferragni, nel salotto di Silvia Toffanin, ha parlato anche della sua vita privata, in particolare della bellissima storia d’amore che vive con Luca Vezil.

“Un anno fa avevo un piccolo brufolo sulla fronte che non destava nessun tipo di allarme. Ma dopo un po’ di tempo, visto che non andava via, sono andata da un dermatologo che mi ha detto che era una semplice cisti, da togliere senza fretta“, ha raccontato la più piccola delle sorelle Ferragni.

Valentina Ferragni: “Sono guarita da un tumore maligno alla pelle”

Lo scorso settembre, dopo le vacanze estive, Valentina Ferragni ha deciso di sottoporsi ad una nuova visita medica scoprendo, così, l’esito finale.

“Dopo una settimana, è arrivato l’esito: carcinoma a base circolare, un tumore maligno localizzato. Quelli della pelle non sono tumori di serie B, sono piccoli e cattivi. Se avessi aspettato altro tempo avrei dovuto subire un innesto di pelle con un intervento molto più invasivo. Ora però dovrei essere guarita al 100%”, ha aggiunto Valentina.

Non poteva mancare una dichiarazione sulla sorella Chiara: “Chiara ha iniziato che io avevo 15-16 anni, quindi l’aiutavo io all’inizio. Quindi ho visto proprio il suo percorso cambiare negli anni. Io e la mia famiglia siamo i suoi fan numero uno. Per me lei è la migliore al mondo. E tutto il successo che ha lo deve veramente a se stessa perché è la migliore”.

Infine, sulla possibilità di mettere su famiglia con il fidanzato, ha detto: “Lui vorrebbe diventare papà. Io, invece, sono ancora un po’ frenata, direi fra un po’. Tra qualche anno, ho ancora 29 anni e credo ci sia ancora tempo”.