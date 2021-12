È stata una delle ballerine di Amici discusse dalla Celentano: cosa fa oggi

I fan di Amici si ricorderanno sicuramente di Agata Reale, concorrente della sesta edizione e spesso nel mirino della Celentano. La sua vita oggi è decisamente diversa.

Chi segue da tempo amici ha sicuramente nel cuore i tanti concorrenti che, nel corso degli anni, si sono susseguiti tra balli e canzoni. Tra i tanti una tra le più indimenticabili è sicuramente Agata Reale. Ballerina spesso in forte discussione con la maestra Alessandra Celentano, Agata è entrata infatti nel cuore di tutti per via della sua grinta e della voglia di realizzare il suo sogno.

Una tenacia che l’ha portata a farsi strada nel mondo dello spettacolo, fino a diventare la conduttrice del talent The Coach su La 7 Gold. Ma come vive, oggi, l’ex ballerina di Amici? Purtroppo la vita le ha riservato delle amare sorprese che hanno messo ancora una volta alla prova la sua forza. Una forza che Agata ha dimostrato e sta dimostrando di avere giorno per giorno.

Agata Reale: com’è cambiata la sua vita dopo Amici

Oltre a farsi strada nel mondo dello spettacolo, Agata Reale ha trovato anche l’amore sposandosi proprio nel 2019.

La felicità di questo momento è stata però ben presto intaccata da una serie di malesseri che l’hanno portata ad effettuare dei controlli. Dagli stessi, purtroppo, è emersa una leucemia promielocita acuta con la quale Agata sta tuttora combattendo.

La sua è una lotta giunta in piena pandemia e che l’ha costretta a vivere da sola momenti che chiunque dovrebbe vivere con la vicinanza dei propri cari. Una vicinanza che a causa delle restrizioni del momento a lei è stata invece preclusa.

LEGGI ANCHE -> Patrizia Pellegrino, confessione struggente in diretta: dolore sempre vivo

Eppure, con la sua grinta di sempre, Agata Reale è riuscita a farsi forza, a lottare e a tornare persino in tv dopo un ciclo devastante di chemio.

Una realtà che lei stessa ha condiviso sui social, parlando a cuore aperto con i fan e cercando di trasmettere almeno un po’ della sua grinta e del suo coraggio a chi la segue ogni giorno. Le sue parole toccanti, dell’ultimo post sono state le seguenti:

“Non sono solita vantarmi di ciò che faccio anzi!!! Però questo voglio pubblicarlo e condividerlo con voi per avere un ricordo sui social e per mostrare che nonostante tutto dobbiamo andare avanti! Questa è la finale della 3 edizione di The Coach registrata esattamente 120 giorni dopo le mie dimissioni in ospedale! Non ero certa di esserci quell’anno non riuscivo neanche a reggermi in piedi e salire le scale, ne tenere mia figlia in braccio! Ma ho sempre amato ciò che faccio e così c’è l’ho messa tutta! Coperta di trucco, capelli finti,continue nausee e vomito e occhiaie da malata il tutto coperto da sorrisi.Ma volevo esserci mi sono rimessa in piedi nonostante tutto! La chemio mi ha devastata fisicamente e non solo…ma bisogna essere forti! TANTO!Sorrido sempre a tutti anche quando in cuor mio non c’è nulla per cui sorridere!ma poi ci sono e mi sento tanto FORTUNATA❤️La mia battaglia…ancora continua così come, non so se dire “maledetta o benedetta” chemio! ma si lotta sempre!vorrei poter far vedere la forza a chi tutti i giorni affronta come me una lunga battaglia chissà cosa sarà ma per adesso Vivo!

Una finale… senza copione! Senza prove! Senza gobbo! Me e la mia verità sempre!

GRAZIE”

Un messaggio ricco di significato e che dovrebbe davvero aprire gli occhi sul vero dolore e su quale sia la vera forza insita in una persona.

LEGGI ANCHE -> Stefania Orlando e il periodo buio: confessione inedita