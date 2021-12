Come indossare i pantaloni bianchi in inverno: errori da evitare e consigli

Tra l’indossare un paio di pantaloni bianchi con un abbinamento sbagliato (seppur inconsapevole) ed il non metterli proprio, la maggior parte delle donne finisce con il scegliere questa seconda opzione. Peccato perché, con le idee giuste, sono di grande effetto.

Un bel paio di pantaloni bianchi in inverno vanno assolutamente comprati. Possono essere in velluto, in seta, a palazzo, a zampa, sotto forma di leggins come i Push Up Wr.Up di Freddy (119 euro) o di jeans boyfriend, a patto che ci sia il match con un dolcevita caldissimo ed un piumino altrettanto coprente. Rinunciare a questo capo femminile sarebbe sciocco, ecco perché oggi vediamo quali outfit creare con i pantaloni bianchi per risplendere come la neve.

Il pantalone bianco esalta le tue forme e ti distingue da tutte

Il pantalone bianco si può portare con la giacca coordinata del tailleur ed a completare il tutto si scelgano accessori dorati che non guastano mai, anzi. In questo periodo l’oro oltre ad illuminarvi vi renderà di tendenza, ben amalgamate alle luci cittadine. Un bel paio di décolleté nere sarà di grande effetto per quello che è un must dell’abbigliamento femminile. Il modello di Asos Edition è elegante ed a prezzo contenuto, il blazer doppiopetto in raso con spalline imbottite e rever costa 109,99 euro mentre il pantalone a palazzo – sempre bianco ovviamente – costa 80,20 euro.

Altra idea è quella di abbinarci un paio di scarpe da ginnastica (le Nike Jordan o le Alexander McQueen sono le più gettonate). In questo caso il pantalone bianco dovrà essere skinny e portato con una felpa oversize e, ciliegina sulla torta, una borsa shopper firmata da portare con un tono tra l’esaltato e lo scocciato – le top model insegnano – .

Per uno stile alla J. Lo (Jennifer Lopez) scegliere un pullover bianco, stivali in cuoio e la borsa a mano che richiami lo stesso colore caldo con l’aggiunta di pelo come quella proposta da Balmain a 2990 euro (stupenda). Tranquille, non è necessario avere le sue curve (né il suo fidanzato).

Come nella foto sopra, i pantaloni bianchi a zampa durante le feste andrebbero portati con qualcosa di rosso come un semplice pullover con scollo a V o con i gemelli in cashmere. Sono di Twinset i pantaloni in tessuto spalmato a 145 euro. Di evidente ispirazione maschile, hanno linea dritta e tasche alla francese. Sì con uno stivale bianco a punta o con decolleté rosso fuoco.

Per un look più comodo e morbido si può optare per una tuta in lana con pantaloni bianchi, appunto, e felpa – maglia beige, rosa o blu. I match si creano direttamente in negozio e non ci sono limiti. Bisogna solo seguire la propria fantasia.

Silvia Zanchi