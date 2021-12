Anche quando i tranci di pollo sono tagliati a pezzi, la tentazione o l’abitudine di lavarlo è sempre forte. Ed è l’errore peggiore che possiamo commettere

Cucinare le cosce, le controcosce o i fusi di pollo? Una delle operazioni più comuni che facciamo in cucina, perché sono piatti di sostanza, da poter preparare in tanti modi diversi e abbinare a tantissimi contorni.

E allora alzi la mano chi di voi, comprandoli al supermercato, in macelleria o direttamente dal contadino non cede alla tentazione di lavare i pezzi di pollo sotto il rubinetto prima di cucinarli? Bene, siete e siamo in tante ma è un errore.

Medici e ricercatori nel settore alimentare lo dicono chiaramente da tempo: il pollo deve essere pulito, ma non lavato e non è soltanto una differenza di verbi. In gioco c’è la salute di tutti quelli che lo mangiano, anche se non ce ne accorgiamo.

Il rischio più concreto infatti è quello aumentare il numeri dei batteri nella carne e quindi di conseguenza anche le possibili intossicazioni. Provate un po’ ad immaginare cosa significa per gli adulti e ancora più per i bambini che amano il pollo in misura maggiore anche rispetto alle altre carni? Ecco perché partire bene è il primo passo per cucinare un pollo perfetto ma anche molto sicuro.

Come cucinare i tranci di pollo evitando intossicazioni? Tre semplici regole

L’errore di lavare il pollo prima di cuocerlo è comune ma grave e basta poco per evitarlo. Anche perché gli stessi esperti che lo vietano ci danno un’altra notizia. La cottura, non importa se in padella, al forno, al vapore o con altre tecniche, è in grado di eliminare tutti i batteri e quindi passare la carne sotto l’acqua è assolutamente inutile.

Ma ci sono anche altri sbagli devastanti per la nostra salute: il primo è negli strumenti che usiamo per prepararlo prima della cottura. Coltelli, eventuali forbici, ma lo stesso tagliere sul quale appoggiamo il pollo devono essere perfettamente lavati. Se lo avete fatto il giorni prima, perdete 2 minuti per rilavarli, ne vale la pena.

Cercate sempre di tenere il pollo in frigorifero lontano da altri alimenti che possano contaminarlo involontariamente, come gli ortaggi, le insalate, altre verdure, ma anche le erbe aromatiche. Scegliete un piano, magari quello centrale, e piazzatelo lì da quando arrivate a casa fino al momento della cottura senza toccarlo. In gioco c’è la salute.