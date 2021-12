Stefania Orlando e il periodo buio: confessione inedita

L’ex gieffina Stefania Orlando ha recentemente parlando di un periodo buio che ha cambiato per sempre la sua vita, mettendo persino a rischio il rapporto con il marito.

È stata una confessione inedita quella che Stefania Orlando ha concesso a Silvia Toffanin durante un episodio di Verissimo.

L’ex gieffina ha infatti deciso di condividere con il pubblico un periodo buio che ha caratterizzato in modo importante la sua vita. Un periodo che l’ha cambiata per sempre e che ha rischiato di intaccare anche il rapporto solidissimo con il marito Simone Gianlorenzi.

Stefania Orlando e il periodo buio subentrato dopo la partecipazione al Grande Fratello Vip

Nota ai più per aver partecipato al Grande Fratello Vip dove è riuscita a farsi notare e amare da molti, Stefania Orlando ha raccontato alcuni aspetti della sua vita meno in luce e per certi versi drammatici. Dall’uscita dalla casa, infatti, proprio mentre la fama aumentava, la sua vita privata ha iniziato a sgretolarsi lentamente. Ed è stato solo grazie all’amore indissolubile che la lega al marito se il matrimonio è riuscito a resistere.

Stefania Orlando ha infatti ammesso di aver vissuto un periodo buio. Un insieme di giorni in cui per lei non c’era nulla se non una forte depressione e una forma di rifiuto verso le persone che amava. Un rifiuto che ha toccato in prima persona anche il marito. Pur amandolo, infatti, la Orlando non riusciva più ad aprirsi con lui.

Se all’interno della casa aveva fatto presto ad ambientarsi, Stefania ha infatti ammesso di aver avuto diverse difficoltà nel riprendere in mano la sua vita una volta fuori.

Dentro quelle mura aveva infatti riscoperto una forma di egoismo che non è più riuscita a lasciar andare una volta fuori e che in qualche modo l’ha influenzata negativamente portandola ad agire in modo diverso dal suo solito.

Per certi versi, era come tornata fisicamente ma non con la mente e con il cuore.

Un problema che il marito sembra aver compreso, restandole accanto ed aspettandola.

Ed anche se ad oggi la Orlando ammette di aver avuto forti sensi di colpa nei suoi confronti, è anche in grado di dire che il loro amore, che dura ormai da 13 anni, è davvero forte ed indissolubile. In grado persino di superare scogli come la depressione o i momenti in cui si ha bisogno di evadere da tutto per ritrovarsi.

Un problema che recentemente l’aveva spinta a prendere le distanze da tutto. Persino dai social e che per questo aveva messo in allerta chiunque la conoscesse, fan compresi.

Per fortuna, ora l’ex gieffina sta bene ed è in grado di parlare (non senza commuoversi) del suo vissuto. E, in particolare, di come pian piano sia riuscita a riemergere da quel periodo buio per ritrovare la luce dentro di se. Una luce che la consentito di riscoprire anche il calore dell’amore dato dai suoi affetti più cari. Un amore che le è certamente stato da guida, unendola ancor di più al marito con il quale sogna di poter continuare a stare insieme per sempre.