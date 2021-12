Da Miss Italia a Ballando con le stelle: ecco com’è e cosa fa oggi

Chi si ricorda di Claudia Andreatti? Ex miss Italia è stata anche una concorrente del famoso programma Ballando con le stelle. Ecco cosa fa oggi.

Claudia Andreatti è nota al grande pubblico per essere stata una delle Miss Italia più apprezzate e per aver saputo farsi strada nel mondo dello spettacolo con modi sempre genuini. Una donna che tra le altre cose si è sempre fatta notare per la sua riservatezza e per il modo, oggi forse controcorrente, di vivere la celebrità.

Sempre poco in vista e più concentrata sul lavoro che sull’apparire, è infatti riuscita a dimostrare il proprio valore, crescendo sia come personaggio pubblico che nel privato. E tutto, arrivando a vivere una vita piena e appagante.

Claudia Andreatti da Miss Italia, a Ballando con le stelle: cosa fa oggi

Dopo la vittoria a Miss Italia, Claudia Andreatti ha continuato a muoversi nel mondo dello spettacolo, ottenendo ruoli sempre più importanti. È stata un’annunciatrice Rai ricoprendo per l’ultima il ruolo di Signorina Buonasera e ha proceduto nella tv ottenendo sempre più consensi.

In molti la ricorderanno alla conduzione di Unomattina Estate Weekend e a L’italia che non sai. Nel 2012 si è fatta notare anche per la sua bravura nel ballo a Ballando con le Stelle e da li è passata a fare l’inviata speciale nel famoso programma Mezzogiorno in famiglia. Le soddisfazioni, insomma, non le sono mancate.

Eppure, quella più grande di tutte è giunta nel privato. Qualche tempo fa è infatti diventata mamma del piccolo Alessandro Andrea, avuto con il compagno Andrea Tognola. Un momento speciale che l’ha portata a sparire per un po’ dai social dove ha fatto la sua comparsa un paio di volte, una per annunciare la dolce attesa ed una per l’avvenuta nascita del piccolo.

Evento che ha preferito vivere in riservatezza come suo solito, godendo così della compagnia dei propri cari e del calore che solo la famiglia può dare.

Oggi, però, si dichiara una mamma felice ed entusiasta per il suo piccolo sano e forte che nascendo le ha consentito di realizzare il suo sogno più grande. Quello di diventare mamma.

Una gioia che l’ha riportata sui social almeno per le presentazioni ufficiali del nuovo arrivato. Per il resto, Claudia resta una persona riservata, di quelle che amano vivere piuttosto che mostrare. E forse, anche questo fa parte del suo innato fascino.