Stefania Orlando e il terribile dramma che l’ha distrutta: così è riuscita a superarlo

Stefania Orlando è una conduttrice televisiva nota anche per aver partecipato ad un’edizione del Grande Fratello. Nel suo passato si cela però un dramma così grande da averla distrutta.

Chi conosce Stefania Orlando ha in mente una donna forte, sicura di se ed in grado di farsi valere sia nella vita che nel mondo dello spettacolo. Una conduttrice di successo, in grado di bucare lo schermo e di arrivare in modo diretto al grande pubblico.

Nota, tra le altre cose, per aver condotto diversi programmi come “I fatti vostri”, “Unomattina in famiglia” e “Il lotto alle otto” è stata anche una concorrente del Grande Fratello. Programma dove ha avuto modo di confidare un grande dramma che in passato l’ha distrutta.

Stefania Orlando e il grande dramma che l’ha cambiata per sempre

È uno dei dolori più grandi quello che ha provato Stefania Orlando che, anni fa, ha perso la sua migliore amica per via di un tumore. Un dramma che l’ha cambiata nel profondo e che l’ha portata a dover chiedere aiuto ad uno psichiatra. La sua amica Alessandra per lei era infatti molto preziosa.

Insieme avevano vissuto e condiviso esperienze di ogni tipo ed è con lei che stava pensando di tornare a vivere dopo la fine del matrimonio con Andrea Roncato. Un sogno che non si è potuto concretizzare a causa della malattia dell’amica che dopo poco l’ha lasciata.

LEGGI ANCHE -> Stefania Orlando, che trasformazione dagli esordi ad oggi

Ed è con parole dolci e sofferte che la Orlando ha raccontato più volte l’affetto ed il dolore provati per l’amica scomparsa. Un dolore reso più forte dall’incapacità di accettare quanto accaduto. Nel mezzo di questo dramma per Stefania Orlando c’è stato però qualcosa di speciale che la conduttrice ricorda con emozione e che in qualche modo l’ha aiutata a superare quel dolore. Il suo incontro con Simone Gianlorenzi.

Per lei si tratta infatti di un regalo ricevuto dalla sua amica Allessandra. Amica che poco prima di andarsene si era dimostrata preoccupata per la fine della sua storia e per il fatto di saperla sola.

Una solitudine che oggi è stata colmata da un matrimonio felice e che ha reso Stefania Orlando sicuramente più serena e grata per l’aiuto giuntole dalla sua amica speciale.

LEGGI ANCHE -> Stefania Orlando non si trattiene: “Lo faccio, anche se non ho più 20 anni”

La sua è ovviamente una serenità condivisa perché nel suo cuore ci sarà sempre uno spazio speciale per la sua amica di sempre. L’amica Alessandra che l’ha aiutata a trovare la persona giusta e che oggi è la sua metà per la vita.