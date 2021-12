Scoppia l’amore ad Amici 21: la coppia viene allo scoperto e conquista tutti

Ad Amici 21 è scoppiato l’amore e le coppie nella scuola più famosa d’Italia hanno deciso di andare fino in fondo senza nascondersi più.

Amici 21 è senza dubbio un vero e proprio successo lanciato in primis da Maria De Filippi e poi da Mediaset. Tanti sono i talenti che sono emersi quest’anno. Basti anche soltanto pensare che LDA, il figlio di Gigi D’Alessio, dopo soltanto qualche mese dal suo debutto è riuscito ad ottenere il disco d’oro. Insomma, un risultato decisamente non da poco.

Oltre a grandi talenti, si sono scoperti anche grandi amicizie ed anche tanti e tanti amori. Così, oltre ad appassionarsi alle loro storie, volevamo sapere anche che cosa ne pensava del pubblico del piccolo schermo di tutto questo. In particolar modo, tra le tante coppie che sono nate, di venire a sapere qual è la loro preferita.

Così abbiamo lanciato un sondaggio sui nostri profili social ed i risultati non si sono fatti attendere, eleggendo la coppia preferita di Amici 21. Curiosi di sapere chi tra i giovanissimi concorrenti ha fatto breccia nel cuore del pubblico del piccolo schermo e non solo per il proprio talento nella disciplina in cui ha scelto di emergere?

La coppia preferita di Amici 21: la classifica del pubblico non mente

Prima di rivelarvi il risultato di questo sondaggio, è bene fare alcune precisazioni a riguardo. La prima è che questo è stato ideato soltanto per intrattenere il pubblico del piccolo schermo e che non vuole in alcun modo influenzare il parere che loro hanno nei confronti dei concorrenti di Amici di Maria De Filippi.

Le varie posizioni, tra l’altro, sono state stilate in base ad una media di voti ricevuti, sia in negativo che in positivo, ed in fondo a questo articolo trovate tutte le relative percentuali. Detto questo scopriamo subito le preferenze del pubblico.

All’ultimo posto di questa classifica troviamo la neo coppia formata da Alex e Cosmery. Lui sembrava avere già una relazione al di fuori del programma, ma come si è soliti dire all’amor non si comanda e tra loro c’è un certo feeling che non è affatto passato inosservato.

Poco più in alto troviamo invece la coppia formata da LDA ed Elena. I due si erano già avvicinati durante la fase dei provini, ma dentro la scuola è nata la scintilla, oltre a numerose coccole. Subito dopo, invece, troviamo la prima coppia ad essersi formata all’interno del programma. Ovviamente stiamo parlando di Albe e Serena. Anche lui prima di entrare nel programma aveva una ragazza al di fuori, ma il sentimento è stato così forte che ha scelto di buttarsi a capofitto in questa storia.

A vincere il sondaggio, invece, sono stati Dario e Sissi, che sembrerebbero aver conquistato tutto il pubblico del piccolo schermo degli italiani.