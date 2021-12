Ansia da feste: come superare e vivere al meglio questo periodo

L’ansia da feste si impossessa ogni anno di te? Scopri come eliminarla e vivere al meglio questo particolare periodo dell’anno.

L’arrivo del Natale porta con se gioia, voglia di vedere chi si ama, frenesia ma anche una sensazione di ansia che può dipendere da diversi fattori e che può risultare di troppo a chi è più sensibile. Provarla non è infatti per nulla piacevole, sopratutto quando si fa fatica a liberarsene e ci si trova così costretti a conviverci facendo al contempo finta di niente per non preoccupare gli altri.

Per fortuna, se si tratta di ansie momentanee e legate strettamente alle feste, ci sono diversi modi per arginarli e uno i tanti è proprio quello di comprenderle e di combatterle in prima persona. In questo modo si avrà infatti la meglio e si tornerà a sentirsi più leggeri e senza quel senso di oppressione al petto. Ecco quindi alcune regole base per dire addio all’ansia da feste.

Ansia da feste: come dirle addio

Chi soffre della così detta ansia da feste sa bene come si tratti di una condizione spiacevole e della quale si fa spesso fatica a parlare. Dopotutto, questa forma di malessere arriva nella maggior parte dei casi per colpa del giudizio altrui, delle prove alle quali ci si sente messi ogni volta e delle aspettative che si teme sempre di non riuscire ad esaudire.

È quindi molto importante, imparare prima di tutto a concentrarsi su se stessi e a non dar troppo peso agli altri. Certo, è una cosa che è molto più facile a dirsi che a farsi ma che con un po’ di impegno si può comunque mettere in pratica. E tutto con ottimi risultati.

Evitare incontri spiacevoli. La prima regola da seguire per allontanare l’ansia delle feste è quella di ricordarsi che non si è costretti ad incontrare proprio tutti i parenti e gli amici lontani. Se alcuni hanno la cattiva abitudine di essere sgradevoli e di dire frasi inopportune, allora è preferibile evitarli e cercare di sfruttare il proprio tempo in modo più piacevole. In questo modo si eviterà l’ansia spesso associata al timore del giudizio altrui. Timore che non dovrebbe sussistere e che si potrebbe attenuare imparando a trattare nel giusto modo chi non attende altro che di giudicare.

Non rispondere a domande inappropriate. Se giocoforza ci si trova costretti ad incontrare persone che hanno il vizio di fare domande scomode, si può sempre decidere a priori di non rispondere. Niente più tentennamenti quindi a domande su partner, su chili presi o su un lavoro o un sogno che non arriva. Posto che se si ha modo di farlo si può rispondere per le rime mettendo l’altra persona a disagio e divertendosi di ciò, a volte questa opzione non è la più adatta. In tal caso, una buona idea è quella di non rispondere. Si può fingere di non aver sentito, rispondere con un’altra domanda o cambiare subito discorso. Ciò che conta è sentirsi bene.

Smetterla di temere il cibo. Un’altra fonte di ansia, legata al periodo delle feste è quella legata al cibo. In molti lo desiderano ma temono al contempo e ciò vale in particolar modo per dolci e piatti elaborarti che si mangiano solo durante le feste. Un pasto abbondante ogni tanto non porterà a prendere peso e basterà tornare a mangiare come sempre per riprendere quanto accumulato durante le feste. Meglio eliminare questa forma di ansia e cercare al massimo di mangiare in modo più sano, puntando più alla qualità che alla quantità e concedendosi una corsetta ogni tanto.

Sfogarsi con una persona fidata. Avere una persona amica e della quale ci si fida con cui parlare delle proprie ansie può aiutare a vivere al meglio il momento. Ciò significa poter parlar male di chi solitamente mette a disagio, elaborare dei piani d’azione e ridere insieme delle paure reciproche. Condividere le proprie ansie è un buon modo per rimpicciolirle, vederle con altri occhi e farle sparire pian piano. Inoltre si creerà una squadra vincente che tornerà utile al momento del bisogno.

Fare qualcosa per se. Vivere dei momenti rilassanti aiuta a sentirsi bene e star bene allontana le ansie. Durante il periodo natalizio è quindi molto importante concedersi del tempo prezioso per se. Ciò significa ritagliarsi dei momenti in cui fare qualcosa che piace davvero e che fa sentire al meglio. Una volta raggiunta la serenità interiore anche ciò che fino a poco prima era una fonte d’ansia assumerà una forma diversa. E, il più delle volte andrà rimpicciolendosi spontaneamente.

Queste sono solo alcune delle tante cose che si possono fare in proposito. Nel metterle in pratica è però molto importante imparare a distinguere tra ansia momentanea e gestibile e quella più forte e persistente. Nel secondo caso è infatti consigliabile rivolgersi ad uno psicoterapeuta in modo da affrontare il problema in modo completo e risolutivo.

Non va poi dimenticato che in questo periodo di feste ci si può trovare coinvolti nella così detta Christmas blues. Una forma di depressione associata alle feste e che con il tempo tende a svanire da sola ma che è sempre meglio tenere sotto controllo al fine di non compromettere il proprio stile di vita.