LDA divide Anna Pettinelli e Rudy Zerbi ad Amici 21, ma i risultati parlano chiaro

Lda, figlio di Gigi D’Alessio, ad Amici di Maria De Filippi ha diviso gli insegnanti Anna Pettinelli e Rudy Zerbi, ma il pubblico ha parlato chiaro. Ecco il risultato che cambia tutto.

Lda è senza alcun dubbio uno dei protagonisti indiscussi di quest’edizione di Amici di Maria De Filippi. Il giovane cantante si è fatto prima notare nella scuola più famosa d’Italia per la sua parentela importante, in quanto Luca, questo è il suo nome all’anagrafe, è figlio d’arte. In quanto il suo papà è il noto cantautore Gigi D’Alessio.

Lo stupore per questo retroscena è durato ben poco perché è riuscito a conquistare tutti, o quasi, grazie alla sua bella voce e alle canzoni orecchiabili. Tant’è che ha perfino vinto il disco d’oro. Senza dubbio un ottimo traguardo per lui, soprattutto se si considera che ha esordito da circa un mese.

Anna Pettinelli, contrariamente a Rudy Zerbi, non sembra credere nel suo talento e più volte lo ha accusato di essere la copia di suo padre. Ma il pubblico della rete come la pensa di fronte a questo bivio?

Amici 21, LDA divide Anna Pettinelli e Rudy Zerzi: il responso del pubblico

La nostra curiosità a tal proposito è davvero tanta. Così abbiamo pensato di chiederlo agli utenti della rete e i risultati non si sono fatti attendere. Prima di rivelarvi il risultato, però, è giusto fare alcune precisazioni a riguardo.

La prima è che questo sondaggio è stato redatto unicamente per intrattenere gli utenti della rete e non solo. Ovviamente non vuole in alcun modo influenzare il giudizio che il pubblico ha dei personaggi in questione ed il risultato è stato stilato in base ad una media di voti ricevuti. In fondo a questo articolo trovate tutte le relative percentuali.

Fatte le dovute precisazioni, possiamo rivelarvi a chi ha dato ragione gli utenti della rete che seguono i nostri profili social. Gli utenti del web si sono schierati tutti dalla parte di Rudy Zerbi, difendendo di conseguenza il talento del figlio di Gigi D’Alessio.

In risultato, come potete facilmente notare dalla media dei voti ricevuti, davvero schiacciante e che conferma che il percorso del ragazzo ad Amici 21 è senza dubbio uno dei più fortunati. Il pubblico sembra essere contro il pensiero di Anna Pettinelli. Tant’è che il suo primo inedito è riuscito a vincere il disco d’oro. Un risultato decisamente non da poco.

Lda ha diviso Anna Pettinelli e Rudy Zerbi ad Amici di Maria De Filippi, ma non il pubblico che è tutto quanto dalla sua parte.