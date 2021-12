Face Framing | Com’è sui capelli scuri? I consigli per non sbagliare

Il face framing è adatto anche ai capelli scuri? Siamo pronte a rispondere a una domanda che ha “tormentato” moltissime appassionate di tendenze capelli.

Il face framing è una tecnica di decolorazione e tintura che consiste nello schiarire solo alcune precise ciocche della chioma. L’obiettivo è di incorniciare il viso in una “cornice” (appunto, “frame”) più chiara che illumini i lineamenti.

Questa tecnica prende moltissimo dal french balayage, ovvero la schiaritura “strategica” dei capelli per realizzare il contouring del viso attraverso i capelli.

A differenza del french balayage però il face framing si concentra esclusivamente sulle ciocche anteriori, cioè quelle che sono costantemente a contatto con il viso.

Questo genere di intervento naturalmente viene realizzato indifferentemente su capelli lunghi o corti, ma naturalmente risulta molto più scenografica ed efficace su capelli piuttosto lunghi.

Quali sono i passi falsi che si possono compiere nella realizzazione di un face framing? Presto detto: sbagliare il colore delle ciocche più chiare, creando un effetto finale non in linea con le nostre aspettative.

Face Framing sui capelli scuri: gli errori da non fare

Negli anni Duemila la moda dei capelli molto scuri illuminati da ciocche molto chiare era uno dei must assoluti per gli adolescenti. L’impatto però finiva per essere piuttosto estremo, molto adatto alla scena pop e a una fascia d’età piuttosto bassa.

Grazie a corsi e ricorsi delle tendenze oggi la moda si ripropone identica ed è stata sdoganata anche per le ragazze più adulte.

Anche se questo hair look è per sua natura adatto all’estate, lo si può sfruttare anche in inverno per dare luce e movimento al look. In inverno infatti abbiamo sempre l’impressione che i capelli diventino più spenti e che tutti i colori del nostro viso “ingrigiscano”. Tutto è dovuto al fatto che con il freddo i capillari che portano sostanze nutritive alla pelle si “chiudono” per evitare la dispersione di calore. Per questo motivo le cellule della pelle e dei capelli “invecchiano” prima regalandoci un look stanco e sbiadito.

Il face framing è perfetto per evitare “l’effetto inverno” ed è quindi un alleato perfetto per ravvivare il look in maniera efficace per molte settimane.

Per un “effetto shock” il consiglio è di puntare su un colore chiaro o chiarissimo, fino al platino. In questo modo il viso sembrerà molto luminoso perché il bianco dei capelli rifletterà la luce tutto intorno al volto.

Bisogna però tener presente la possibilità che una pelle molto chiara possa apparire davvero pallida. Per evitare il problema l’ideale è eseguire una base trucco perfetta e “scolpire” il volto delicatamente utilizzando un contouring leggero.

L’ideale per l’inverno è utilizzare esclusivamente prodotti fluidi e idratanti, che possano ripristinare il film idrolipidico della pelle messa a dura prova dal freddo e dal vento di questo periodo.

Leggi Anche => Il contouring infallibile per ogni tipo di viso? Ecco come realizzarlo – VIDEO

Un face framing più delicato per i capelli scuri

Il modo migliore per ottenere un risultato più raffinato sui capelli scuri è chiedere al parrucchiere di realizzare un face framing di uno o due toni più chiaro rispetto al colore naturale dei capelli.

In questo modo l’effetto complessivo sarà molto più naturale anche se bisogna ammettere che si perderà leggermente l’idea di “illuminare” il viso grazie alla luce riflessa dalle ciocche più chiare.

Il risultato sarà comunque molto gradevole alla vista, soprattutto se si punta a movimentare il colore troppo compatto di una folta massa di capelli.

Una considerazione importantissima da fare quando si sceglie il colore del face framing è scegliere il colore della tinta in base al proprio sottotono.

Si tratta di un principio sempre valido quando si tingono i capelli ma che in questo caso diventa fondamentale.

Il motivo è le ciocche tinte per realizzare il face framing sono vicinissime al viso, quindi il loro colore deve armonizzarsi il più possibile con l’incarnato. In questo modo sarà molto più semplice realizzare un make up armonico che tenda in considerazione (e addirittura sfrutti il colore dei capelli) per far risaltare quello del viso.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia De Lellis (@giuliadelellis103)

Tra le influencer che la scorsa estate hanno dimostrato quanto possa essere bello ed efficace un face framing delicato c’è Giulia De Lellis. Il colore delle sue ciocche anteriori è più chiaro rispetto al resto dei suoi capelli ma non tanto da spezzare la continuità con il resto della chioma. Una combinazione perfetta anche per l’inverno!