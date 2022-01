Ricordate Francesca Giaccari del Grande Fratello? Ecco cosa fa e com’è diventata oggi

Francesca Giaccari è stata una delle concorrenti del Grande Fratello di Alessia Marcuzzi, ma oggi che fine ha fatto? Ecco com’è cambiata durante il corso di questi anni dopo il successo in tv.

Francesca Giaccari è nota al pubblico del piccolo schermo per aver preso parte all’undicesima edizione del Grande Fratello, l’edizione condotta da Alessia Marcuzzi su canale 5 e dedicata alle persone comuni, prima ancora, dunque, che il format dedicato ai personaggi provenienti del mondo dello spettacolo venisse a galla.

Francesca è stata senza dubbio una delle protagoniste indiscusse di quell’edizione. Tant’è che abbandonò il programma al giorno 71 e durante la sua permanenza nella casa più spiata d’Italia trovò anche l’amore al fianco di Matteo Casnici. La loro relazione è proseguita per qualche tempo anche dopo la fine del programma, ma nel 2012 hanno deciso di dirsi addio perché non erano più felici l’uno al fianco dell’altra.

Da quell’esperienza sono trascorsi diversi anni ed ecco com’è diventata Francesca Giaccari dopo il Grande Fratello.

Che fine ha fatto Francesca Giaccari dopo il Grande Fratello

Francesca Giaccari, dopo la fine dell’esperienza nella casa più spiata d’Italia del GF, ha provato a farsi strada nel mondo dello spettacolo. Nello specifico nel campo della musica, decidendo di intraprendere un viaggio in Australia dove ha riscosso un certo successo attraverso il nome d’arte Franky.

Durante il corso di quel periodo ebbe un incontro che le ha cambiato la vita. In quanto ha avuto modo di poter lavorare, per la realizzazione del brano Don’t you wait for me, con il nipote di Aretha Franklin, Billy Lofton. Dopo la fine di quell’esperienza Francesca ha deciso di tornare nel bel paese e il suo nome fu al centro di un’accesa polemica che riguarda proprio le sue origini televisive.

Nel 2012, infatti, decise di prendere parte alle selezioni del format dedicato a Sanremo Social ma la sua proposta venne esclusa. La Giaccari accusò gli organizzatori di averla esclusa soltanto perché proveniva da un contesto televisivo come quello di Mediaset e non perché il brano proposto non fosse all’altezza.

Da quel momento ha deciso di prendersi una pausa dal mondo dello spettacolo per poi tornare qualche anno dopo, precisamente nel 2019, prendendo parte ad All Together Now, il music show condotto da Michelle Hunziker su canale 5. In quell’occasione ha rivelato di stare per conseguire una laurea in naturopatia e di avere come obiettivo quello di poter aiutare le persone e di farle divertire, facendole svagare un po’ dalla realtà quotidiana che stressa ogni giorno.

Oggi, dopo l’addio al mondo dello spettacolo, Francesca Giaccari è un naturopata, ma allo stesso tempo è anche riuscita a affermare come life coach. Senza mai mettere da parte la forte passione che prova per il campo musicale, che da sempre ha fatto parte delle sue più grandi passioni.