Avete mai visto la casa di Cristina Marino e Luca Argentero? Un sogno

Avete mai visto la casa di Cristina Marino e Katia Ricciarelli? La coppia vive in una splendida villa immersa nel verde.

Cristina Marino e Luca Argentero formano una delle coppie più belle del mondo dello spettacolo. Innamorati, uniti e complici, hanno formato una famiglia con la nascita della piccola Nina e hanno pronunciato il fatidico sì davanti a parenti e amici. Una coppia che ama vivere la propria quotidianità lontano dalle luci dei riflettori, nell’intimità della loro casa.

Parlando dell’amore che vive con Cristina Marino, Luca Argentero, in un’intervista rilasciata a Domenica In nella puntata trasmessa il 9 gennaio, ha detto:

“Nulla sarebbe così speciale se non fosse per quella ragazza speciale, che è Cristina”, ammette però Luca, che si lascia andare a parole di vero elogio per la sua compagna di vita. E’ una donna incredibile e speciale che si prende cura di me e di noi – dice – nulla sarebbe così perfetto se non fosse per lei. E’ la donna più bella che io abbia mai visto. E’ un vulcano, è intraprendente, è imprenditrice, una grande lavoratrice. Si prende cura di noi in ogni modo possibile che a nessuno verrebbe in mente. Ti porta ad essere la migliore versione di te stesso per starle accanto nel modo giusto”.

Casa Cristina Marino e Luca Argentero: un sogno in piena campagna

Cristina Marino e Luca Argentero vivono in piena campagna tra la Toscana e l’umbria dove hanno trascorso anche il lockdown e dove stanno crescendo la loro piccola Nina. Vivendo in campagna, l’attore che ha conquistato il pubblico come protagonista della fiction campione d’ascolti “Doc – Nelle tue mani” ha la possibilità di dedicarsi anche all’agricoltura.

La casa della coppia è rustica e gli interni sono molto spaziosi e accoglienti come potete vedere dalla foto in cui Cristina Marino è seduta su una poltrona. Proprio la casa fa spesso da sfondo alle storie e alle foto che la Marino pubblica su Instagram per condividere con i fan alcuni momenti della sua vita.

Legno e vari toni di colore rendono la casa familiare, calda e il giusto posto per trascorrere dolci momenti in famiglia.