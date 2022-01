Il puffy jacket è il capo che devi acquistare con i saldi invernali!

Il puffy jacket è sicuramente il modello di piumino più di tendenza in questo inverno, e se non lo hai ancora acquistato perché non farlo adesso durante i saldi invernali? Ecco come scegliere e abbinare il puffy jacket!

La moda oramai si sta preparando al futuro. I negozi hanno iniziato ad allestire le loro pareti in vista delle nuove collezioni, e i magazine del fashion trattano già le nuove tendenze. Ci dimentichiamo però che ci troviamo a gennaio, uno dei mesi più freddi dell’anno, e che in questo periodo nei nostri negozi preferiti ci sono i saldi invernali! È vero, dobbiamo conoscere tutte le tendenze future per non farci trovare impreparate, ma perché allo stesso tempo non proviamo a vedere il presente cosa ci può portare? Ad esempio, hai tutto ciò che ti serve? Non c’è nulla che non puoi ottenere a basso costo con i saldi invernali? Il protagonista della guida di stile di oggi è un capo prettamente invernale che, in vista delle sue peculiarità, può avere un prezzo d’acquisto non proprio accessibile. E allora perché non acquistarlo ad un prezzo scontato? Di cosa stiamo parlando? Del puffy jacket!

Gennaio, il mese più freddo dell’anno! Ci siamo, abbiamo festeggiato l’arrivo del nuovo anno con grande gioia, con la speranza che il futuro ci possa regalare emozioni e novità. Dal primo giorno del nuovo anno la nostra vista si è precipitata verso il futuro, sulle nuove stagioni e sui nuovi progetti, ma è bene a volte fermarsi sul presente, riflettere e provare a migliorare chi siamo in questo preciso istante.

Non vi preoccupate, questa non è una seduta dallo psicologo, ma una guida di stile! E perché questa prefazione? Perché con tutte le novità in fatto di tendenze per le prossime stagioni ci stiamo dimenticando del presente, e di quanto questo periodo possa essere proficuo.

Un esempio? In questo preciso momento tutti i negozi italiani presentano al loro interno i saldi invernali, un modo per svendere la collezione invernale a prezzi vantaggiosi in vista dei nuovi arrivi. E perché non approfittarne? Magari acquistando quel capo di tendenza che non abbiamo potuto ottenere a causa del suo prezzo particolarmente elevato?

Questo è il momento perfetto per acquistare “il capo buono” come si diceva una volta. Quel capo d’abbigliamento che potremo tenere nel nostro armadio per parecchio tempo!

E adesso cosa possiamo acquistare? Il puffy jacket!

Il puffy jacket è la tendenza dell’inverno 2021, e l’acquisto che dobbiamo assolutamente fare durante i saldi invernali!

Un semplice piumino? Assolutamente no!

Il puffy jacket è un modello di piumino tendenzialmente corto che presenta un tessuto “pomposo”. Al contrario della tendenza in fatto di cappotti, il puffy jacket deve essere vistoso, possibilmente colorato e voluminoso.

Esistono due modelli di puffy jacket di tendenza in questo momento:

il classico , ossia lungo fino al fianco

, ossia lungo fino al fianco lo short puffy jacket, ossia un piumino più corto, che arriva al punto vita, e che assomiglia più ad un giubbino taglio bomber.

È un capo morbido, piacevole da indossare, e caldissimo, adatto a questi ultimi giorni di freddo invernale.

Come indossarlo?

È un capo rilegato alla moda casual o sportiva

si può indossare sopra alla vostra tuta a tinta unita

sopra un completo ginnico crop top e leggigns

oppure sopra un outfit casual, maglia a collo alto, jeans dritto e sneakers.

Esistono tanti modelli in commercio, e molti brand hanno creato dei puffy jacket che hanno fatto tendenza. Uno di questi è il marchio The North Face, noto per i capi da montagna, ma il piumino puffy di questo brand è diventato tra i più trendy in questo momento, e quindi acquistarlo con i saldi invernali non è proprio una cattiva idea.

Se invece non volete rinunciare alle tendenze, ma non volete spendere molto, ecco ciò che fa al caso vostro:

puffy jacket color testa di moro, tessuto lucido. Acquistabile su SheIn al costo di € 25,00

Termina qui la guida di stile targata CheDonna sul puffy jacjet, il capo più trendy dell’inverno 2022 da acquistare rigorosamente ai saldi invernali.

Alla prossima guida di stile, con tantissime novità in fatto di moda, tendenze, e molto altro!