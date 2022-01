Mocassini: le scarpe che devi assolutamente avere per essere al top!

I mocassini sono le scarpe che devi assolutamente avere per essere al top e in linea con le tendenze della primavera 2022! Non sai quale scegliere? E come abbinarle? Scopri tutte ciò che devi sapere in questa guida di stile targata CheDonna!

Scarpe che passione! Chi ama la moda ha necessariamente un particolare capo d’abbigliamento che ama di più. Molte amano le borse, tante preferiscono i cappotti, e molte altre amano gli accessori. Poi ci sono quelle che hanno un amore sfrenato per una cosa in particolare: le scarpe! Abbiamo amato Sarah Jessica Parker in Sex and the City, più che altro la sua scarpiera, e adesso possiamo rivedere tutta la sua collezione di tacchi décolleté nella nuova serie And Just Like That, dove le tre amiche di sempre, Miranda, Charlotte, e ovviamente Carrie, vivono la quotidianità, tra cambiamenti e amore per la moda. Loro sono l’esempio lampante del fatto che qualunque cosa possa accadere nella vita, se ami la moda incondizionatamente, non la abbandonerai mai! E noi che amiamo le scarpe cosa possiamo fare? Studiare le nuove tendenze per la primavera 2022! Volete un indizio? Hanno i tacchi, ma sono comode, veramente. Cosa sono? I mocassini!

La duchessa di Cambridge Kate Middleton spesso ama indossare questa tipologia di scarpa, perché concede stabilità e comodità per tutta la durata della giornata, nonostante sia una scarpa con tacco.

Esatto, stiamo parlando della scarpa modello mocassino, e che possa sembrare surreale o no, è un tipo di scarpa che ha il tacco ma che è comoda!

Vi starete chiedendo: il mocassino non ha il tacco? Il modello di tendenza per la prossima primavera è quello con il tacco, quadrato e non più alto di 7 cm.

Ma come abbinarlo? Basta con gli indizi: scopriamo i segreti della moda primavera/estate 2022. Ecco a voi tutto ciò che c’è da conoscere sui mocassini trendy!

I mocassini: le scarpe della primavera 2022! Con il jeans o sotto una gonna? Scopriamolo!

Ci sono molti modi per indossare i mocassini con tacco nella primavera 2022. Scopriamoli tutti!

Iniziamo la guida di stile con delle precisazioni:

il mocassino è quel particolare tipo di scarpa nata originariamente senza lacci, che presentano una lavorazione sulla parte superiore. Entrano nel mondo della moda negli anni ’30 come calzatura rilegata al mondo maschile, con una accezione sportiva. Successivamente personaggi dello spettacolo, come ad esempio Fred Astaire, iniziano ad indossare il mocassino sotto il frac, concedendo a questo modello di scarpa un posto nel mondo della moda elegante. Successivamente, verso gli anni ’80, il mocassino, viene utilizzato in America dagli studenti nei college, oppure come scarpa “da barca”. In tali situazioni alla scarpa modello mocassino viene attribuito un altro significato, quello di appartenere ad una moda elitaria, per pochi.

Ai giorni d’oggi la scarpa mocassino non ha più quel valore. La forma è cambiata, non è più rilegata al solo abbigliamento maschile, e può essere utilizzata in diversi stili e outfit.

Nello specifico, il modello che sarà di gran voga per la primavera 2022 è quello con tacco largo e quadrato, che non deve superare l’altezza di 7cm.

Potete scegliere il classico nero, oppure osare, optando per colori accesi, come il rosso o il verde bottiglia.

In estate? Il mocassino diventa sabot! La punta rimane ma va via la tomaia che avvolge il tallone. In questo modo avrete una scarpa trendy, ma casual, adatta per una giornata di lavoro in ufficio.

Come abbinare il mocassino con tacco?

Giacca blazer, t-shirt, jeans skinny e mocassino con tacco. Perfetto look per una giornata casual. Abito corto taglio largo, in stile anni ’60 (stanno tornando alla ribalta!), cappottino leggero taglio dritto e mocassino con tacco. Perfetto per un occasione più formale. Maglia oversize colorata e pantalone culotte a vita alta, calzino colorato in vista e il nostro amato mocassino con tacco. Per uno stile street e alla moda

LEGGI ANCHE: Giacca blazer oversize: 5 modi di indossarla nel 2022!

Adesso che sapete tutto riguardo il mocassino con tacco, la scarpa più trendy della primavera 2022, non vi resta che acquistarla, evitando gli sprechi, e creare il vostro outfit! Sarete al top!