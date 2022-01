Light, diversa o classica: tutti i segreti della vera crema al mascarpone

Non è solo la base di un tiramisù da urlo, ma anche il, ripieno perfetto per altri tipi di dolci, crema al mascarpone può light o classica



Il segreto per un perfetto tiramisù? Sicuramente un buon caffè, la qualità dei savoiardi e del cacao, ma alla fine quello che conta veramente è la crema al mascarpone. Non è difficili da preparare, ma soprattutto è la compagna ideale per farcire anche crostate, torte, tartellette, molti altri dolci che non sono solo quello classico.

Prima di darvi la nostra versione della crema al mascarpone però vogliamo insegnarvi qualche trucco per preparare altre due versioni. Sono adatte anche agli intolleranti o a chi vuole un risultato più leggero, ideale per i vegetariani. Perché non sempre togliere qualche ingrediente da una ricetta significa cambiarla in peggio oppure stravolgerla.

CREMA AL MASCARPONE SENZA UOVA

Sembra una magia, ma non lo è. Se non usiamo le uova per la nostra crema, con mascarpone e panna montata otteniamo lo stesso risultato. morbido e golosissimo.

In una ciotola sbattete con le fruste elettriche 300 grammi di mascarpone con un bicchierino di estratto d’arancia (o un liquore all’arancia) per dare un po’ di tono alla crema

A parte montate 150 grammi di panna liquida fresca, aggiungendo 80 grammi di zucchero a velo quando comincia a diventare compatta. Poi continuate a montare la panna e poi aggiungetela al mascarpone con una spatola da cucina, facendo movimenti delicati.

Crema al mascarpone in versione light e classica, provatela

CREMA AL MASCARPONE SENZA UOVA E SENZA LATTE

Questa è la versione più light della crema al mascarpone. La base è fatta di panna montata vegetale oppure di yogurt di soia: servono 300 grammi. Poi 120 grammi di anacardi al naturale, 40 grammi di zucchero a velo e un cucchiaino di olio di cocco. Versate tutti gli ingredienti nel boccale di un mixer e azionate la macchina fino a quando ottenere una crema liscia e compatta.

CREMA AL MASCARPONE, LA RICETTA PER TUTTI

E ora, come avevamo promesso, la crema al mascarpone vera, con i trucchi che servono per prepararla senza impazzire. Vi serviranno 400 grammi di mascarpone, 4 uova intere più un albume, 4 cucchiai di zucchero.

In una ciotola usando le fruste lavorare i tuorli insieme allo zucchero fino ad ottenere un composto spumoso. A quel punto unite il mascarpone tirato fuori dal frigorifero almeno 20 minuti prima, mescolandolo con uova e zucchero.

A parte montate l’albume a neve e poi aggiungetelo al resto degli ingredienti mescolando lentamente con movimenti dal basso verso l’alto. Quando è tipo amalgamato, la crema è pronta per essere usata.