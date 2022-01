Perché Harry non vuole andare agli Oscar? Meghan non la prenderà bene!

Il Principe Harry non vuole andare alla cerimonia degli Oscar. Perché? I motivi sono comprensibili, ma rovinerà i piani di Meghan!

Se è vero che i Sussex hanno fatto in modo di mostrarsi in ogni modo possibile come una coppia compatta e affiatata, questa potrebbe essere la prima occasione per un vero e proprio litigio.

Il motivo per cui Harry e Meghan con ogni probabilità verranno invitati agli Oscar è semplicissimo: i Sussex sono delle vere e proprie nuove celebrità di Los Angeles e sono amici di alcuni tra i personaggi più famosi dello star system americano.

Per questo motivo, anche se non sono direttamente coinvolti nella realizzazione o nella produzione di un film, potrebbero far parte della luminosissima platea di stelle che ogni anno illumina la serata.

Si tratterebbe di un’occasione perfetta per Meghan: pare infatti che la Duchessa scalpiti per tornare a lavorare sul grande schermo. Meghan era stata infatti costretta a non accettare altri incarichi lavorativi nel momento in cui lei e Harry si sono sposati, poiché i membri della famiglia reale non possono lavorare. Ci si aspetta che diano una totale precedenza alle necessità del Regno.

Perché Harry non vuole andare agli Oscar?

Se è facile immaginare Meghan Markle che scalpita in attesa di rimettere piede nella Mecca del Cinema, potrebbe essere più difficile capire perché il Principe Harry eviterebbe con piacere la serata. Il motivo del suo fastidio ha un nome e cognome: Kristen Stewart.

Famosa per aver interpretato (malino) Bella, la protagonista della trilogia di Twilight, Kristen Stewart interverrà alla cerimonia degli Oscar per aver preso parte al film sulla vita della Principessa Diana.

Purtroppo – com’era prevedibile – il film non è affatto piaciuto a Harry, che lo avrebbe trovato irrispettoso e, forse, troppo morboso.

Il film, infatti, è incentrato sulla figura della Principessa Diana e in particolare sul difficilissimo primo periodo trascorso a corte. All’epoca Diana dovette abituarsi velocemente a una vita totalmente diversa da quella che aveva condotto fino a quel momento.

Il disagio e la sofferenza di Diana vennero aumentati dall’incapacità di dimostrare amore del Principe Carlo. Carlo era molto affezionato a sua moglie, almeno al principio del matrimonio, ma con il tempo le cose precipitarono e i conflitti emotivi tra i due furono sempre più violenti.

Kristen Stewart ha avuto quindi il difficile compito di interpretare la Diana più sofferente e più oscura, vittima di disturbi alimentari che fecero passare la Principessa del Galles attraverso un durissimo periodo di bulimia.

Pare quindi che dopo aver visto Spencer, il film dedicato alla vita di sua madre, Harry no voglia incontrare Kristen Stewart. La cosa lo metterebbe così a disagio che il Duca di Sussex sarebbe disposto a rinunciare completamente alla cerimonia ma anche a rischiare l’ira funesta di sua moglie.

Bisogna dire però che il Principe Harry è in buona compagni. Gran parte degli inglesi infatti non avrebbe visto di buon occhio il film e, in particolare, non avrebbe apprezzato l’interpretazione della Stewart.

Famosa per essere un’attrice “con un’unica espressione”, Kristen per molti non sarebbe stata in grado di restituire l’espressività così magnetica e complessa della Principessa Diana.

Bisogna chiedersi però come reagirà Meghan: obbligherà Harry ad accompagnarla? Lo lascerà a casa e si presenterà agli Oscar da sola? Rinuncerà ad andarci? Quest’ultima possibilità sembra molto remota, dal momento che Meghan difficilmente rinuncia ai suoi obiettivi.

In questo caso però la Duchessa potrebbe fare un’eccezione: del resto Harry ha già fatto molto per lei in ambito cinematografico, arrivando a raccomandarla alla Disney per farle avere un ruolo nel cast di doppiaggio del film del Re Leone!

